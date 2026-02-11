Į STT apklausą atvykusi buvusi S. Skvernelio bendražygė neįleista į vidų: „Tai yra precedento neturintis atvejis“

Ją užfiksavo vietoje dirbantys Lrytas žurnalistai.
A. Silickienė – buvusi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narė ir buvusi šios partijos atstovė Vyriausioje rinkimų komisijoje (VRK). Po skandalo ji paliko pareigas VRK, susistabdė narystę partijoje.
Užeidama į STT pastatą kartu su advokatu Giedriumi Danėliumi, A. Silickienė pateikė trumpą komentarą žurnalistams.
„Tiesiog galiu pasakyti, kad Valstybinėje augalininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos aš nedirbau su fitosanitarinių sertifikatų išdavimu, neatlikau nei kontrolės, nei priežiūros funkcijų, nevykdžiau nei ūkio subjektų, nei verslininkų, nei ūkininkų veiklos kontrolės“, – sakė A. Silickienė.
Teiraujantis, ar nesijaučia kalta, įtariamoji tepasakė: „Mano jausmai čia ne esmė“.
„Aš nevykdžiau jo (Sauliaus Skvernelio, – Lrytas) nurodymų ir negaliu komentuoti tyrimo duomenų“, – nurodė ji, klausiama, ar nevykdė kokių nors S. Skvernelio prašymų.
Tačiau vėliau klausiant, koks jos ryšys su S. Skverneliu, iš pradžių ji neatsakė. Vėliau patikslino, kad tiesiog buvo politiko patarėja, juos siejo dalykiniai ryšiai.
„Ką jūs turit galvoje? Nedarbinių santykių spektras yra labai platus, tai jūs detalizuokite, ką jūs turite galvoje“, – pasiteiravus, ar ją ir S. Skvernelį siejo ne vien darbiniai santykiai, perklausė A. Silickienė.
Žurnalistai patikslino klausimą – ar moteris pavadintų S. Skvernelį savo bičiuliu, draugu ir už darbo ribų?
„Žiūrėkite, aš jau pasakiau ir nelabai noriu kartotis, kad santykiai buvo dalykiški, geri ir netgi deklaruoti. Aš buvau jo patarėja. Nelabai suprantu, ką norite daugiau išpešti“, – piktinosi ji.
Moteris nenorėjo atsakyti, kada paskutinį kartą bendravo su S. Skverneliu.
„Ta prasme? Vėl, aš jums sakiau, kad kažkokių detalių, kurios neturi nieko bendro su ikiteisminiu tyrimu... Aš nestoviu prieš jus kaip privatus asmuo ir nenoriu pasakoti kažko, kas neturi nieko bendro su tyrimu“, – nukirto A. Silickienė.
Apklausa neįvyko, nes neįsileido į vidų
Moteris kartu su advokatu su lauke esančiais žurnalistais bendravo tuo metu, kol laukė, kad STT atstovai juos įsileistų į apklausą. Jie aiškino, esą buvo neįleisti, nes G. Danėliui nepavyko praeiti apsaugos patikros dėl turėtų automobilio raktelių.
„Tai yra unikali situacija, turbūt vienetinė situacija. Nesuprantama iš tiesų tokios aplinkybės. Iš tikro tai yra, drįsčiau teigti, ir žeminanti situacija, nes nėra turbūt malonu, kai esi neįleidžiamas dėl nepaaiškinamų priežasčių. Pateikti dokumentą, kad mūsų neįleidžia su argumentais, kodėl neįleidžia, atsisakyta. Turiu svečio kortelę, bet įeiti į tarnybą negaliu“, – stebėjosi A. Silickienė.
„Neįleidžia mūsų tarnyba. Atsisakė įleisti. Mes atėjome kaip ir liudyti, kaip ir bendradarbiauti, bet, deja (...). Galbūt naujas šaukimas bus, sunku pasakyti, bet tai yra turbūt precedento neturintis atvejis, kai tarnyba pati neįsileidžia“, – kalbėjo ji.
Netrukus jie dar kartą užėjo į STT pastatą, tačiau po kelių minučių vėl jį paliko.
„Mes laukėme pakankamai ilgai. Mūsų neįleidžia. Viso gero“, – išeidama su žurnalistais atsisveikino buvusi S. Skvernelio bendražygė, dar pasipiktinusi tokiu dideliu žiniasklaidos susidomėjimu.
„Čia visą laiką tas patekimas pas juos yra kažkoks komplikuotas. Patys savęs bijo. (...) Žinant šitos tarnybos reputaciją, pasitikėti jais turbūt nelabai galima“, – pareiškė moters advokatas G. Danėlius.
Tiriama itin didelio masto galimos korupcijos byla
Įtarimai A. Silickienei, kaip ir kitiems byloje figūruojantiems asmenims, pareikšti dar pernai gruodį.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
Pirmadienį Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis žurnalistus informavo, jog įtariamųjų ratas išsiplėtė – pranešimai įteikti 14 asmenų.
„Suėmimas taikomas vienam įtariamajam. Kitiems taikomos švelnesnės kardomosios priemonės“, – pridūrė jis.
Tarp įtariamųjų – dabar jau nuo pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, A. Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Minėtiems asmenims pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir septynių privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Pareigūnai pasibeldė ir į Seimo narių S. Skvernelio bei K. Starkevičiaus duris
Pirmadienį, tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai atliko procesinius veiksmus ir dviejų Seimo narių – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko S. Skvernelio bei konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinetuose Seime.
Prokuroras A. Urbelis informavo, jog priimti sprendimai S. Skvernelį ir K. Starkevičių apklausti kaip specialiuosius liudytojus. Anot jo, teisėsauga kelia versiją, jog korupciniai mechanizmai galėjo būti politiškai remiami.
K. Starkevičius buvo atvykęs į apklausą antradienį, tačiau, kaip skelbia šaltiniais remdamasis portalas „Delfi“, politikas atsisakė teikti parodymus.
Žurnalistams S. Skvernelis teigė esantis ramus, tvirtino nieko nusikalstamo nepadaręs.
Tuo metu K. Starkevičius feisbuke rašė, jog bendradarbiaus su teisėsauga, o vykstant tyrimui laikinai stabdo narystę konservatorių partijoje.