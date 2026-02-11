Lietuvos dienaAktualijos

Rokiškį sukrėtė skaudi žinia: mirė mokytoja I. Janiūnienė

2026 m. vasario 11 d. 08:10
Vasario 7 d. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos bendruomenę pasiekė skaudi žinia – netekome anglų kalbos mokytojos Ingos Janiūnienės, skelbia Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos bendruomenė.
„Mokytoja mus paliko per anksti, eidama penkiasdešimt pirmuosius metus, tyliai, kaip išeina tie, kurie daug davė, bet mažai prašė sau.
Ji mokė anglų kalbos, kuri jungia pasaulius, o labiausiai – žmones. Kiekvieną mokinį ji matė kaip žmogų, tikėjo, kad net tyliausias balsas yra vertas būti išgirstas, ir kantriai laukdavo, kol jis prabils. Mokėjo išklausyti iki galo. Suprasti be paaiškinimų. Paguosti ne klausimais, o buvimu. Mokytoja mokėjo padrąsinti vienu sakiniu, vienu žvilgsniu, viena tylos akimirka...
Ji išėjo, bet liko jos gerumas, jos ramybė, jos tikėjimas žmogumi. Liko pamokos, kurios nesibaigia su skambučiu...
Nuoširdi užuojauta artimiesiems, kolegoms, buvusiems mokiniams ir visiems, kuriems jos netektis – skaudus praradimas“, – rašo progimnazijos bendruomenė.
