Žiniasklaida: „aušriečiai“ į sveikatos apsaugos viceministrus siūlo L. Šukytės-Korsakės patarėją

2026 m. vasario 11 d. 13:06
Iš socialdemokratų išsiderėję dviejų viceministrų Energetikos ir Sveikatos apsaugos ministerijose pozicijas, į pastarąją „aušriečiai“ deleguoja parlamentarės Linos Šukytės-Korsakės patarėją, anesteziologą-reanimatologą iš Klaipėdos Arnomedą Galdiką, rašo portalas Lrt.lt.
Žinią portalui patvirtino „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Kol nepradeda žmogus dirbti, tol jis nėra viceministras. Bet kad jis vienas iš pasiūlytų kandidatų, tai tą galiu patvirtinti“, – sakė R. Puchovičius.
Tuo metu dėl viceministro posto Energetikos ministerijoje, pasak jo, dar nesusitarta.
„Dėl Energetikos ministerijos dar nebuvo kada prieiti prie to klausimo, tai kol kas dar neturime“, – pažymėjo „aušrietis“.
Anot R. Puchovičiaus, pagal susitarimą su socialdemokratais „Nemuno aušrai“ priklauso du viceministrai ne partijos vadovaujamose ministerijose.
