Žiniasklaida: „aušriečiai“ į sveikatos apsaugos viceministrus siūlo L. Šukytės-Korsakės patarėją

Žinią portalui patvirtino „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius.
„Kol nepradeda žmogus dirbti, tol jis nėra viceministras. Bet kad jis vienas iš pasiūlytų kandidatų, tai tą galiu patvirtinti“, – sakė R. Puchovičius.
Tuo metu dėl viceministro posto Energetikos ministerijoje, pasak jo, dar nesusitarta.
„Dėl Energetikos ministerijos dar nebuvo kada prieiti prie to klausimo, tai kol kas dar neturime“, – pažymėjo „aušrietis“.
Anot R. Puchovičiaus, pagal susitarimą su socialdemokratais „Nemuno aušrai“ priklauso du viceministrai ne partijos vadovaujamose ministerijose.
Lina Šukytė-KorsakėNemuno aušraSveikatos apsaugos ministerija (SAM)
Rodyti daugiau žymių