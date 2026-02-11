Žiniasklaida: K. Starkevičius atsisakė teikti parodymus STT pareigūnams

Politiko advokatai Mindaugas Dūda ir Jūratė Tutinienė „Delfi“ atsisakė komentuoti, ar K. Starkevičius iš tikrųjų atsisakė teikti parodymus.
Kaip skelbta, politiko apsilankymas STT truko maždaug pusvalandį. Pats K. Starkevičius komentarų po susitikimo neteikė.
Tiesa, kiek vėliau STT patvirtino, kad K. Starkevičius buvo atvykęs apklausai.
„Patvirtiname, kad šiandien STT Seimo narys K. Starkevičius buvo atvykęs apklausai, vykdant prokuroro sprendimą apklausti K. Starkevičių kaip asmenį, kuris gali duoti parodymus apie savo padarytą nusikalstamą veiką. Visuomenėje tai žinoma kaip specialaus liudytojo sąvoka. Šis prokuroro nutarimas yra priimamas vienam procesiniam veiksmui“, – naujienų agentūrai ELTA teigė STT atstovė spaudai Renata Keblienė.
Kaip skelbta, pirmadienio rytą teisėsaugos pareigūnai pasibeldė į Seimo narių demokrato Sauliaus Skvernelio ir konservatoriaus K. Starkevičiaus kabinetų bei namų duris – tęsiant ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, atlikti atitinkami procesiniai veiksmai.
Netrukus Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis informavo, jog priimti sprendimai S. Skvernelį ir K. Starkevičių apklausti kaip specialiuosius liudytojus.
Anot jo, teisėsauga kelia versiją, jog korupciniai mechanizmai galėjo būti politiškai remiami.
„Mes vertiname tai, kad turime duomenų apie tai, kad galėjo būti politinis palaikymas, taip sakysime, vykdant įgaliojimus. Politinis palankumas“, – tvirtino A. Urbelis.
Žurnalistams S. Skvernelis teigė esantis ramus, tvirtino nieko nusikalstamo nepadaręs. Tuo metu K. Starkevičius socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, jog bendradarbiaus su teisėsauga, o vykstant tyrimui laikinai stabdo narystę konservatorių partijoje.
Pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų. Pirmadienį prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau nuo pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
