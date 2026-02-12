Buvusi kandidatė į Seimą I. Gajauskaitė pripažinta kalta dėl pasikėsinimo organizuoti riaušes, jai skirtas areštas

Moteriai teismas skyrė 75 parų arešto bausmę. Tokios bausmės baigiamojoje kalboje prašė valstybinį kaltinimą palaikiusi prokurorė.
I. Gajauskaitė taip pat pripažinta kalta ir dėl viešo žmonių grupės niekinimo dėl jų tautybės bei dėl fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui.
Teismas taip pat nutarė, kad iš I. Gajauskaitės bus konfiskuotos nusikaltimo padarymo priemonės – kompiuteris ir mobilusis telefonas.
Šis teismo sprendimas nėra galutinis, jis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Kaip pranešė Šiaulių apylinkės teismas, pati I. Gajauskaitė atvyko išklausyti teismo nuosprendžio, tačiau pradėjus jį skelbti paliko teismo posėdžių salę.
Nagrinėjant bylą teisme, kaltinamoji negalėjo dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, nes dėl teismo posėdžio tvarkos nesilaikymo buvo pašalinta iš teismo posėdžių salės iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Kaltinamajai atstovavo paskirtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos gynėjas advokatas.
Kvietė atsivežti beisbolo lazdas, šakes, dalgius
Baudžiamoji byla I. Gajauskaitei iškelta po to, kai ji kandidatuodama į Seimą 2024 m. spalio 8 d. socialiniuose tinkluose paviešino beveik 34 min. trukmės savo vaizdo ir garso įrašą, kuriame kvietė smurtauti prieš 2024 metų spalio 11 dieną Vilniuje, buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje, vyksiančių Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir sąrašų lyderių debatuose dalyvaujančius ir juos organizuojančius asmenis.
Vaizdo įraše I. Gajauskaitė ragino žmones į Seimo rinkimų debatus pasiimti su savimi beisbolo lazdas, šakes, dalgius ir juos panaudoti „susidorojimui“. Moteris teigė, kad minėti debatai „gali baigtis tokiomis riaušėmis, kad dar Lietuva nematė“, vėliau ji ragino „nelikti abejingais ir patiems padaryti teisingumą“.
Teismas šiuos veiksmus įvertino kaip siekį išprovokuoti riaušes.
„Savo pasisakymu ir jo viešu paskelbimu socialiniuose tinkluose kaltinamoji I. Gajauskaitė sąmoningai siekė išprovokuoti riaušes. Ji atviru tekstu kvietė visus prisijungti, atvykti, atsivežti beisbolo lazdas, šakes, dalgius, ragino susitikti“, – Šiaulių apylinkės teismo pranešime spaudai cituojama I. Gajauskaitės byloje nuosprendį priėmusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Renata Maziliauskienė.
Pasak teisėjos, nusikaltimas nebuvo baigtas dėl nuo kaltinamosios valios nepriklausančių aplinkybių, kadangi pradėjus ikiteisminį tyrimą policijos pareigūnų iniciatyva vaizdo ir garso įrašų transliacijos buvo blokuotos, o I. Gajauskaitė laikinai sulaikyta.
Teisme apklausti nukentėjusysis ir liudytojai nurodė, kad I. Gajauskaitės pasisakymą jie suprato kaip atvirą kvietimą viešai smurtauti – sukelti riaušes Vilniuje buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje vyksiančiuose Seimo rinkimų debatuose. Kaltinamoji nurodė, kad vaizdo įraše esą kalbėjo perkeltine prasme, tačiau teismas su tokia pozicija nesutiko.
Nuteista ir dėl neapykantos kalbos, smurto
Teismo vertinimu, dėl antrojo kaltinimo – viešo žmonių grupės niekinimo dėl jų tautybės – I. Gajauskaitės kaltė visiškai įrodyta.
Bylos duomenimis, 2024 m. lapkričio 10 d. socialiniame tinkle I. Gajauskaitės paskyroje patalpintas vaizdo ir garso įrašas. Byloje apklausti nukentėjusysis ir keturi liudytojai nurodė, kad I. Gajauskaitės vaizdo ir garso įraše užfiksuotą tekstą suprato kaip neapykantos kalbą.
„I. Gajauskaitė įraše labai neigiamai, nepagarbiai, įžeidžiančiai pasisakydama apie žydų tautybės žmones ir žydų tautą, menkindama nacistinės Vokietijos įvykdytus genocido ar kitus nusikaltimus žmogiškumui, skleidė neapykantą jų atžvilgiu ir niekino žydų tautybės žmones bei žydų tautą dėl jų tautybės“, – sakė teisėja R. Maziliauskienė.
Kaltinamoji viso proceso metu tvirtino, kad ji nieko nežemino ir nekurstė, tik išsakė savo nuomonę. Teismas konstatavo, šiuo atveju jog I. Gajauskaitė peržengė saviraiškos laisvės ribas.
Kaip skelbiama teismo pranešime spaudai, I. Gajauskaitė nuteista ir dėl smurto prieš savo brolį. Kaltinamoji nurodė, jog ji giminaičiui smūgiavo ne kumščiu, o delnu ir dėl to nukentėjusysis esą negalėjęs patirti skausmo. Teismas tokią kaltinamosios poziciją vertina kaip pasirinktą gynybinę versiją, siekiant išvengti gresiančios baudžiamosios atsakomybės.
Šis ikiteisminis tyrimas buvo baigtas 2024 metų vasario mėnesį kaltinamajai su broliu susitaikius. Visi pernai tyrimas atnaujintas, kadangi I. Gajauskaitė, nepraėjus vieneriems metams nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos, buvo įtariama padariusi du naujus tyčinius nusikaltimus.
I. Gajauskaitė į Seimą 2024 m. kandidatavo Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) sąraše, kuriame buvo įrašyta 42 numeriu.
