M. Sinkevičius sako esantis nusivylęs K. Žuromsko komunikacija, prašo problemas aiškintis dialogo būdu

„Jis (M. Sinkevičius – ELTA) prašė problemas aiškintis dialogo būdu. Komentuodamas ministro konfliktą su Seimo nariu Audriumi Radvilavičiumi, M. Sinkevičius įspėjo ministrą daugiau taip nedaryti“, – nurodoma frakcijos pranešime.
Anot Seimo LSDP frakcijos seniūnės Orintos Leiputės, tiek nuotoliniame susitikime dalyvavusi socialdemokratų frakcija, tiek Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ministrui turėjo įvairių klausimų, bet į ne visus juos K. Žuromskui pavyko atsakyti.
„Uždavėme nemažai klausimų ministrui, į dalį jų jis atsakė, į dalį atsakys galbūt vėliau. Manome, kad dialogas įvyko ir tiek ministras pasidarys išvadas, tiek ir ateityje išvengsime konfliktų, kurie įvyko šį kartą“, – Eltai ketvirtadienio vakarą sakė O. Leiputė.
Pasak Seimo vicepirmininkės, susitikime dalyvavę frakcijų nariai teiravosi ministro apie Miškų įstatymo pakeitimus, ragino prieš priimant sprendimus juos pirmiausia aptarti.
„Klausimų buvo tiek dėl vykstančių pertvarkų ministerijoje, tiek dėl pasirengimo Miškų įstatymo svarstymui. Teko priminti ministrui, kad sudėtingi įstatymų projektų paketai, tokie kaip šis įstatymo projektas ir kiti, pagal koalicinę sutartį (…) jie turėtų būti aptarti koalicinėje taryboje, ar bendruose visų frakcijų susitikimuose“, – teigė politikė.
„Ministras kaip ir nežinojo tokio mūsų koalicinės sutarties punkto. Aš tikiuosi, kad ateityje bus išvengta tokių problemų“, – pabrėžė ji.
Nuotoliniame susitikime taip pat kalbėta apie specialistų atleidimus ministerijoje, kanclerio vaidmenį ir įtaką, Aplinkos apsaugos departamento vadovo konkursą, reorganizaciją Valstybinėje miškų tarnyboje.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę iš pareigų K. Žuromskas atleido miškų politiką kuravusį aplinkos viceministrą Edmundą Mačiežą.
Prieš atleidimą iš pareigų E. Mačieža Seimo Aplinkos apsaugos komitete kalbėjo apie tai, kad su jo kuruojama miškų politikos sritimi susiję klausimai yra sprendžiami jam „už nugaros“, teigė besijaučiantis „izoliuotas“ nuo ministerijos sprendimų, esą sprendimus šioje srityje priima ir kancleris P. Poderskis.
Vėliau aplinkos ministras teigė, kad tokie pareiškimai neatitinka realybės, taip pat sakė, kad E. Mačieža stabdė Miškų įstatymo pataisas, o jo pasisakymas Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo surežisuotas susitarus su socialdemokratų parlamentaru Audriumi Radvilavičiumi.
K. Žuromskas teigė, kad buvęs viceministras galėjo nedeklaruoti susitikimų su lobistų grupėmis, galėjo būti papirkinėjamas, dėl to jis kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) bei Seimo Etikos ir procedūrų komisiją.
ELTA primena, kad Aplinkos ministerija pagal koalicinę sutartį priklauso „Nemuno aušrai“.
