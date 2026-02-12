VSAT: neteisėtų migrantų nefiksuota 22 paras, atėjo sąlyginis ramybės laikotarpis

„Sąlyginis ramybės laikotarpis yra, tačiau tai nereiškia, kad neteisėtos migracijos krizė baigėsi“, – Eltai ketvirtadienį teigė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Jis sako, kad neteisėtų migrantų pastaruoju metu neapgręžiama dėl dviejų priežasčių – labai sudėtingos oro sąlygos ir nefiksuojama aktyvių Baltarusijos veiksmų.
„Yra šalta ir sunku bristi per sniegą, ypač šią žiemą sudėtingos sąlygos fiziškai bandyti pereiti sieną. Pavyzdžiui, Čepkelių rezervate žmogus gali panirti į sniegą iki pusės. Antra priežastis – Baltarusijos veiksmai. Šiuo metu nėra aktyvių veiksmų, kurie buvo anksčiau. Nėra aktyvių veiksmų organizuojant migrantų gabenimą, juos perkeliant. Ramybės laikotarpis yra dėl šių dviejų priežasčių. Tai akivaizdu, nes neteisėtų migrantų nefiksuoja visose trijose šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje“, – Eltai sakė VSAT atstovas.
Pasak jo, panašių laikotarpių, kai ilgą laiką nebuvo fiksuojama neteisėtų migrantų, pasitaikydavo ir ankstesnėmis žiemomis.
„2024 metų sausį ir vasarį buvo 21 dienos laikotarpis, kai nebuvo apgręžta migrantų. 2025 metų pradžioje irgi buvo 20 dienų laikotarpis, kai neteisėtų migrantų pasieniečiai nefiksavo“, – Eltai sakė VSAT patarėjas G. Mišutis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 14.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.