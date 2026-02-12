Lietuvos dienaAktualijos

Ž. Vaičiūnas apie „Nemuno aušros“ kandidatūras į viceministro postą: konkrečių kalbų nebuvo

2026 m. vasario 12 d. 09:16
„Nemuno aušrai“ iš socialdemokratų išsiderėjus energetikos viceministro postą, šios ministerijos vadovas Žygimantas Vaičiūnas sako, jog jokių konkrečių kalbų apie galimas kandidatūras nebuvo.
„Energetikos ministerijos atveju dar nebuvo jokių konkrečių kalbų dėl kandidatūrų, tai laikas parodys“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė energetikos ministras.
Kaip skelbta, „aušrietis“ Robertas Puchovičius patvirtino, jog pagal susitarimą su socialdemokratais „Nemuno aušrai“ priklauso du viceministrai ne partijos vadovaujamose ministerijose – Sveikatos apsaugos ir Energetikos.
Trečiadienį portalas lrt.lt paskelbė, jog į sveikatos apsaugos viceministrus „aušriečiai“ deleguoja parlamentarės Linos Šukytės-Korsakės patarėją, anesteziologą-reanimatologą iš Klaipėdos Arnomedą Galdiką.
