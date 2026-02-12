Ž. Vaičiūnas apie „Nemuno aušros“ kandidatūras į viceministro postą: konkrečių kalbų nebuvo

„Energetikos ministerijos atveju dar nebuvo jokių konkrečių kalbų dėl kandidatūrų, tai laikas parodys“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė energetikos ministras.
Kaip skelbta, „aušrietis“ Robertas Puchovičius patvirtino, jog pagal susitarimą su socialdemokratais „Nemuno aušrai“ priklauso du viceministrai ne partijos vadovaujamose ministerijose – Sveikatos apsaugos ir Energetikos.
Trečiadienį portalas lrt.lt paskelbė, jog į sveikatos apsaugos viceministrus „aušriečiai“ deleguoja parlamentarės Linos Šukytės-Korsakės patarėją, anesteziologą-reanimatologą iš Klaipėdos Arnomedą Galdiką.
Nemuno aušraŽygimantas VaičiūnasEnergetikos ministras
