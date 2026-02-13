Į internetą apskriejusį pašaipų L. Girskienės įrašą sureagavo pats E. Gentvilas: „Čia yra patyčios“

„Pats kolega parašė, kad ne jis. Tikiuosi suprato, kad aš čia apie galimas pasisėdėjimų „Submarine“ iki paryčių pasekmes. O šiaip, aš ir toliau manau, kad prie Seimo posėdžių salės durų būtinai reikia alkotesterio.
Užfiksuota nuotrauka Klaipėdoje. Klausia manęs, čia jis ar ne?“, – įraše šalia nuotraukos rašė L. Girskienė.
Tiesa, įrašą L. Girskienė pakoregavo dar ankstų penktadienio rytą. Pridėjo ekrano nuotrauką, kurioje matyti antraštė su pasipiktinimą anksčiau sukėlusią E. Gentvilo citata „Valkatoms galbūt atrodo, kad tai labai daug“.
Greitai pasipylė ir komentarai, kuriuose L. Girskienės pašmaikštavimus vieni giria, kiti – peikia. Ginti kolegos stojo ir kiti parlamentarai.
„Dugnas“, – rašė Tomas Vytautas Raskevičius. „Apgailėtina. Jūs esate Seimo narė“, – brūkštelėjo Virginijus Sinkevičius.
Susiklosčiusią situaciją portalui 15min galiausiai pakomentavo pats E. Gentvilas. Jis portalui sakė, kad tai – bandymas pasityčioti.
„Čia ne humoras, čia yra patyčios. Ji prašo komentuoti jai be patyčių, kai pati įdeda akivaizdų pasityčiojimą iš manęs – iš savo kolegos“, – 15min sakė E.Gentvilas.
Kas lėmė tokį L. Girskienės įrašą, liberalas spėlioti nesiryžo, tačiau portalui sakė, kad teisinių veiksmų visgi nesiims.
