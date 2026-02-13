Į visuomenę pagalbos kreipęsis portalas „Bernardinai“ per 4 dienas surinko 20,2 tūkst. eurų

„Prieš 4 dienas tikrai nežinojau ko tikėtis, ir svarsčiau apie galimą „Bernardinai“ misijos užbaigimą. (...) Šiandien, praėjus lygiai 95 valandoms, rašau apie galimą naują pradžią, jei tik norėsime ieškoti to kelio drauge. Faktas: tikslas ne tik pasiektas, bet ir kažkiek, kad ir neženkliai, viršytas“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje teigė portalo vadovas Juozas Ruzgys.
Per keturias dienas naujienų portalas surinko 20 286,07 euro. Pasak J. Ruzgio, surinktos lėšos leido padengti mokesčius, taip pat pradėta atsiskaityti su autoriais.
„Jūs ne tik užgesinote gaisrą. Jūs padėjote tam tikrus pamatus. Bent jau moralinius, nes patvirtinote, kad „Bernardinai“ Jums reikalingi. Kad jie reikalingi ne tik redakcijai“, – dalijosi jis.
J. Ruzgys taip pat atskleidė, kad finansinės paramos sulaukė iš aukščiausių šalies vadovų ir politikų, taip pat bažnyčios bendruomenės.
ELTA primena, kad pirmadienį J. Ruzgys viešai kreipėsi dėl finansinės pagalbos portalui „Bernardinai“.
Jis nurodė, kad per šią savaitę būtina surinkti bent 20 tūkst. eurų, kurie leistų sumokėti mokesčius valstybei bei atlyginimus portalo autoriams ir darbuotojams.