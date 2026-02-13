J. Olekas apie STT kratų įtaką galimiems pokyčiams koalicijoje: tai įneša tam tikrą atspalvį

„Be abejo, kad tai tam tikrą atspalvį įneša, nors turime pasakyti, kad demokratams negirdime jokių priekaištų. Šitas tyrimas, krata buvo vieno iš jų narių namuose ir kabinetuose, bet aš linkęs tiesiog pabandyti dirbti tai, ką mes galime padaryti dėl Lietuvos žmonių, vykdyti tuos savo įsipareigojimus jiems ir kol kas luktelėti – nepadaryti tokių staigių judesių, kurie po to gal vėl sukeltų papildomų sunkumų, įgyvendinant žmonėms duotus įsipareigojimus“, – penktadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė J. Olekas.
Kaip skelbta, savaitės pradžioje paaiškėjus apie STT atliktas kratas S. Skvernelio Seimo kabinete bei namuose, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog susiklosčiusi situacija koreguoja demokratų galimybes grįžti į valdančiąją koaliciją.
Paklausta, ar Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vairą iš S. Skvernelio perėmus šios partijos vicepirmininkui Virginijui Sinkevičiui, jos nuomonė šiuo klausimu pasikeistų, premjerė pabrėžė, jog koalicijos klausimai nėra „penkių minučių sprendimo dalykas“.
ELTA primena, kad tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
ELTA primena, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo pernai rugpjūtį, prieš tai iš pareigų pasitraukus premjerui Gintautui Paluckui. Iki tol Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ priklausė valdančiajai koalicijai.
