K. Budrys dalyvaus Miuncheno saugumo konferencijoje

K. Budrys pasisakys konferencijos sesijoje „Dėmesio centre – Baltarusija“ („Spotlight on Belarus“).
Konferencijos metu ministras planuoja susitikti su Šiaurės ir Baltijos šalių bei Ukrainos ir Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrais.
Taip pat numatyti susitikimai su Filipinų užsienio reikalų ministre, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniu sekretoriumi Kao Kim Hourn, Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) prezidente ir kitais aukšto lygio pareigūnais.
Ministras taip pat dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų susitikime konferencijos paraštėse. Iš viso Miuncheno saugumo konferencijos metu suplanuota daugiau nei 20 ministro susitikimų.
Kaip skelbta, Miuncheno saugumo konferencijoje dalyvaus ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda.
Prezidentas sakys kalbą pagrindinėje konferencijos diskusijoje bei konferencijos paraštėse vyksiančiame renginyje.
Be kita ko, numatyti prezidento susitikimai su Vokietijos kancleriu F. Merzu, Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinės žemės ministru pirmininku Hendriku Wüstu.
ELTA primena, kad Miuncheno saugumo konferencija – kasmetinis tarptautinis renginys, vykstantis Miunchene, Bavarijoje. Renginys skirtas saugumo politikos aktualijoms ir sutraukia įvairių šalių prezidentus, premjerus, parlamentarus, užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrus, tyrimo centrų vadovus bei gynybos pramonės atstovus.