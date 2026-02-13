L. Jonauskas: T. Domarkas dėl darbo komitete turi apsispręsti pats, klausimą galės aptarti koalicija

Jau skelbta, kad parlamentarai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į Seimo pirmininką Juozą Oleką dėl „Nemuno aušros“ frakcijos atstovo pašalinimo iš komiteto.
„Vyksta ikiteisminis tyrimas, žmogus yra davęs liudijimus, man atrodo, nereikia skubėti daryti teismo, (….) jis pats turėtų apsispręsti, kaip toliau tęsti savo darbą. Faktas, kad mes numatę tokias aplinkybes, komiteto nariai puikiausiai žino, kad, jeigu jie turi kažkokį galimą interesų konfliktą, jie turėtų tą deklaruoti ir nusišalinti“, – posėdyje penktadienį kalbėjo L. Jonauskas.
„Manau, kad bet kokiu atveju sprendimą priims pats Seimo narys, galime tą klausimą aptarti ir koalicinėje taryboje, o iš kitos pusės, be abejonės, turėtume sulaukti aiškesnių (ikiteisminio tyrimo – ELTA) rezultatų“, – tikino parlamentaras.
Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas sakė, kad nėra susipažinęs su „aušriečio“ šeima susijusiu ikiteisminiu tyrimu. Tačiau, anot ministro, šį klausimą jau ėmėsi nagrinėti parlamento komitetas, todėl poreikio jam pačiam kreiptis į institucijas dabar nėra.
„Apie šitą situaciją sužinojau tik vakar ryte, asmeniškai niekaip nesu prie to prisidėjęs“, – komiteto posėdyje sakė K. Žuromskas.
„Kol kas, kadangi man tai viskas yra labai šviežia, negaliu atsakyti labai konkrečiai, ką konkrečiai šiai dienai darysim, praeis savaitgalis ir pasižiūrėsim į šitą situaciją. Bet galbūt manau, kad jūs tai jau padarėt savo posėdžiu, tai man papildomų kažkokių žingsnių daryti tiesiog nereikės“, – pridūrė jis.
Taip ministras kalbėjo komiteto nario liberalo Simono Gentvilo paklaustas, ar informaciją apie T. Domarką jis prašys įvertinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ir kitų institucijų, kaip jau kreipėsi dėl galimų socialdemokrato Audriaus Radvilavičiaus interesų Seime svarstant Miškų įstatymą.
„Suprantu, kad jūs selektyviai – dėl Audriaus Radvilavičiaus kreipėtės, dėl Tomo Domarko ne, nes tai yra jūsų politinis užnugaris Seime“, – sakė S. Gentvilas, tačiau ministras šiuos pasisakymus neigė.
STT klausia, kodėl iki šiol nepaskirtas Aplinkos apsaugos departamento vadovas
Posėdyje dalyvavęs Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktoriaus pavaduotojas Elanas Jablonskas teigė, jog klausimų kelia faktas, kad aplinkos ministras iki šiol nėra paskyręs Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovo – jam laikinai šiuo metu vadovauja Eglė Paužuolienė, buvusiam vadovui Giedriui Kadziauskui.
„Jeigu atrankos procesas, kuris įvykęs ir nėra priimta jokio sprendimo, irgi kelia tokių klausimų tiek pačiam ministrui, tiek ministerijos atstovams. Kodėl AAD vadovo šiai dienai neturim, ar tai yra regimybė tam tikra, ar tiesiog netiko, sakykim, tas asmuo į būtent tas pozicijas?“ – posėdyje klausė E. Jablonskas.
Departamento pareigūnai nustatė žalą gamtai su „aušriečio“ šeima susijusiame tyrime.
Kaip ketvirtadienį paskelbė LRT Tyrimų skyrius, praėjusį rudenį T. Domarkas kaip liudytojas apklaustas ikiteisminiame tyrime dėl neteisėtai užkastų pavojingųjų atliekų.
Skelbiama, jog tyrimą 2025 m. rugsėjį pradėjo Klaipėdos apygardos prokuratūra, aiškindamasi galimą aplinkai padarytą žalą „aušriečio“ tėvui Liudui Domarkui priklausančiame žemės sklype. Aplinkosaugininkų duomenimis, gamtai galėjo būti padaryta beveik 4,6 mln. eurų siekianti žala.
Prokuratūra nurodė, kad įtarimai dėl milijoninio pažeidimo gamtai buvo pareikšti 14 bendrovės „Redus.LT“ esamų ir buvusių darbuotojų. Tyrimas atskleidė, kad Klaipėdoje įsikūrusi įmonė registruota T. Domarko tėvo name Vieštovėnų kaime, kur netoli ir buvo padaryti pažeidimai.
Be to, kaip rodo LRT Tyrimų skyriaus gauti duomenys, pats parlamentaras, prieš tapdamas Seimo nariu, taip pat turėjo darbinių ryšių su su „Redus.LT“.
Prieš dvejus metus jam, kaip įmonės darbų vykdytojui, buvo skirta piniginė bauda dėl netinkamai atliktų atliekų smulkinimo ir jų sumaišymo su pavojingomis atliekomis darbų. Dėl aplinkosauginių pažeidimų Seimo narys baustas ir 2023 m.
