Lietuvoje lankėsi NATO kovos su hibridinėmis grėsmėmis paramos komanda

Pasak ministerijos, po vizito NATO kovos su hibridinėmis grėsmėmis paramos grupė pateiks rekomendacijas, kaip stiprinti oro gynybą nuo dronų ir kontrabandai naudojamų oro balionų, įskaitant elektroninės kovos priemones taip pat pasiūlymus kovai su informacinėmis grėsmėmis.
„Lietuva glaudžiai bendradarbiauja su NATO ir sąjungininkais, siekdama užtikrinti efektyvų reagavimą į hibridines grėsmes. Dėl kovos su hibridinėmis grėsmėmis paramos grupės aktyvavimo Lietuva kreipėsi į NATO praėjusių metų pabaigoje“, – rašoma URM pranešime.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Ministrų kabinetas ir jo vadovė Inga Ruginienė tai laiko Baltarusijos hibridine ataka prieš Lietuvą.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
Po beveik mėnesį trukusios pertraukos, sausio pabaigoje dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų VNO veikla buvo sustabdyta tris kartus per vieną naktį.