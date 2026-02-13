Lietuvos dienaAktualijos

Užsienyje mirė Laimutė Kedienė – Neringos Venckienės ir Drąsiaus Kedžio mama

2026 m. vasario 13 d. 13:24
Penktadienį, vasario 13 d., socialiniuose tinkluose pasirodė žinia, kad mirė 83-uosius metus ėjusi Laimutė Kedienė, viena iš vadinamosios Garliavos istorijos dalyvių.
Šią žinią socialiniame tinkle pranešė Laimutės Kedienės sesuo Audronė Skučienė.
Apie L. Kedienės mirtį naujienų portalui Lrytas patvirtino Garliavos bažnyčios klebonas Gintaras Urbštas - velionės artimieji bažnyčios atstovams pranešė liūdną naujieną. 
„Kiek yra žinoma, L. Kedienė mirė užsienyje. Sekmadienį, vasario 15 dieną, už velionę bus laikomos mišios“, – portalui sakė klebonas.
G. Urbšto žiniomis, D. Kedžio motina mirė užsienyje.
Mišios tikriausiai bus laikomos, dar nepristačius palaikų į Lietuvą. Jų pristatymas gali užtrukti.
Kada įvyks L. Kedienės laidotuvės, dar nėra žinoma. 
D. Kedys buvo palaidotas Garliavoje 2010 metais.
Kiek vėliau žinią apie L. Kedienės mirtį socialiniame tinkle paskelbė ir politinis veikėjas Povilas Gylys.
„Mirė geras, daug kentėjęs žmogus – Laimutė Kedienė. Užjaučiu artimuosius“, – rašoma trumpoje jo žinutėje feisbuke.
Pastarąjį dešimtmetį L. Kedienė Lietuvos žiniasklaidoje buvo minima dėl su Garliavos įvykiais susijusių teisminių procesų. Ji figūravo keliose bylose.
L. Kedienė – Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės motina, kurie pagarsėjo per Lietuvą sudrebinusią Garliavos istoriją.
D. Kedys buvo įtariamas įvykdęs dvi didelio atgarsio visuomenėje sulaukusias žmogžudystes.
N. Venckienė – Lietuvos teisininkė, buvusi teisėja ir politikė, Seimo narė. Po brolio mirties buvo išrinkta į Seimą pagal partijos „Drąsos kelias“ sąrašą.
2014 metais apkaltos tvarka pašalinta iš Seimo už priesaikos sulaužymą.
