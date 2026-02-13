Naujausia apklausa: daugiau kaip 70 proc. gyventojų Vyriausybės darbą vertina nepalankiai

Sausio 19–29 dienomis atlikto tyrimo metu gyventojų buvo teirautasi, kaip jie vertina dabartinės Vyriausybės veiklą. Duomenys rodo, kad Ingos Ruginienės vadovaujamo Ministrų kabineto darbą nepalankiai įvertino 70,7 proc. apklaustųjų.
34,5 proc. respondentų sausį nurodė Vyriausybės darbą vertinantys neigiamai, gruodį taip atsakė šiek tiek daugiau – 38 proc. apklaustųjų. Tuo metu greičiau neigiamai apie Ministrų kabineto veiklą praėjusį mėnesį atsiliepė 36,2 proc. respondentų, kai gruodį taip teigė mažiau – 31,7 gyventojų.
Teigiamai I. Ruginienės Vyriausybę tiriamuoju laikotarpiu įvertino 2,8 proc. atsakiusiųjų, gruodį jų buvo 3 proc., greičiau teigiamai – 14,6 proc. respondentų, gruodį – 17,1 proc.
Tuo metu 11,9 proc. tyrime dalyvavusiųjų nežinojo arba į klausimą, kaip vertina Vyriausybės veiklą neatsakė.
Tinkamiausia užimti premjerės postą laiko I. Šimonytę, I. Ruginienė – šeštoje vietoje
Gyventojų taip pat buvo teirautasi, kuris politikas ar visuomenės veikėjas geriausiai tiktų užimti ministro pirmininko pareigas. Tinkamiausia kandidate į premjerus gyventojai laiko praėjusią kadenciją Vyriausybei vadovavusią Ingridą Šimonytę – sausį taip atsakė 11,3 proc. respondentų, gruodį – 10,8 proc.
Antroje lentelės vietoje – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis – jo tinkamumą Vyriausybės vadovo pareigoms mato 7,7 proc. apklaustųjų, gruodį taip teigė 6,6 proc.
Trečia – Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. Premjerės poste sausį ją geriausiai įsivaizduotų 6,2 proc. gyventojų, gruodį – 6 proc.
Toliau – „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Jį Vyriausybės vadovu įsivaizduotų 5,8 proc. asmenų, gruodį taip tikino 6,3 proc. respondentų.
Toliau reitingų lentelėje rikiuojasi Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadovas Aurelijus Veryga (sausį – 4,8 proc., gruodį – 2,3 proc.), dabartinė ministrė pirmininkė I. Ruginienė (4,7 proc. ir 5,9 proc.), Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD) partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas (3 proc. ir 4,1 proc.), Socialdemokratų partijos (LSDP) vedlys Mindaugas Sinkevičius (2 proc. ir 2,8 proc.), Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vicepirmininkas Virginijus Sinkevičius (1,4 proc. ir 1,6 proc.) ir Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis (1,3 proc. ir 1,5 proc.).
„Delfi“ užsakymu visuomenės apklausą sausio 19–29 dienomis atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“.
Tyrime dalyvavo 1017 asmenų, kurių amžius nuo 18 iki 75 metų. Taikytas kombinuotas apklausos metodas: telefoninės apklausos būdu ir internetu.
Tyrimo rezultatų paklaida – 3,1 proc.