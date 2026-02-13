Normali praktika ar išlaidavimas? Į olimpines žaidynes iš Vyriausybės kišenės vyko ir I. Ruginienės vyras

Šią savaitę, grįžusi iš Italijos, I. Ruginienė dalijosi įspūdžiais apie komandiruotę Milane. Ji tvirtino, kad tai buvo ne atostogos, bet rimtas darbo vizitas.
„Vizito tikslas – turbūt, ne tiek tarptautinė diplomatija, kiek (noras – Lrytas) palaikyti ten esančius mūsų sportininkus. Ir labai džiaugiuosi, kad sutikau švytinčias akis, tikrą aistrą sportui. Tai, ką mūsų sportininkai daro, tikrai nelengvomis sąlygomis (...), bet kokius rezultatus mūsų sportininkai demonstruoja – tikrai didžiuojuosi ir labai džiaugiuosi“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė, pridurdama, kad lauktuvių parsivežė „gerus įspūdžius, šilumą, šypsenas“ ir sirgalių dvasią.
Savo ruožtu Vyriausybės kanceliarija portalui Lrytas nurodė, kad ministrės pirmininkės vizitas nebuvo tik simbolinis palaikymo ženklas Lietuvos sportininkams, bet ir „svarbi diplomatinė misija platesniame geopolitiniame kontekste“.
Italijoje I. Ruginienė susitiko su Vokietijos ir Latvijos prezidentais, Baltijos šalių ministrais pirmininkais, dalyvavo Italijos prezidento priėmime.
„Susitikimuose aptarti regioninio saugumo, paramos Ukrainai, Europos vienybės ir strateginės partnerystės klausimai“, – teigiama atsakyme.
„Premjerė dalyvavo ir Italijos prezidento Sergio Mattarellos surengtame priėmime, į kurį susirinko pasaulio lyderiai – tai tapo reikšminga proga stiprinti Lietuvos matomumą tarptautinėje arenoje“, – pažymi Vyriausybės kanceliarija.
Šiuo metu už komandiruotę sumokėta per 10 tūkst. eurų, tačiau tai – ne galutinė suma
Ministrės pirmininkės pasirašytame potvarkyje dėl delegacijos į Milaną nurodoma, kad į penkių dienų komandiruotę vyko 6 žmonės – pati premjerė, jos sutuoktinis V. Ruginis, patarėjas tarptautinių santykių klausimais Kęstutis Kudzmanas bei patarėjas Povilas Saulevičius, taip pat du Vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai.
Visų delegacijos narių, įskaitant premjerės vyro, komandiruotės išlaidos apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos ir atitinkamų institucijų lėšų.
Kaip komentare portalui Lrytas nurodė Vyriausybės kanceliarijos komunikacijos departamentas, šiuo metu už premjerės ir ją lydinčių asmenų vizitą yra sumokėta kiek daugiau nei 10,3 tūkst. eurų. Iš šios sumos skrydžių kaina sudarė beveik 3 tūkst. eurų.
Tiesa, sąskaita už apgyvendinimą viešbutyje „Principe di Savoia“ dar negauta. Vyriausybės kanceliarija pažymėjo, jog šiame viešbutyje buvo apsistoję ir Latvijos prezidentas bei premjerė, taip pat kitų šalių vadovai.
Kodėl V. Ruginio kelionė apmokėta iš Vyriausybės kanceliarijos lėšų?
Premjerei socialiniuose tinkluose dalinantis akimirkomis iš olimpiados, jose matyti ir I. Ruginienės sutuoktinis. Kodėl V. Ruginis vyko į Milaną ir kodėl už kelionę mokėjo ne iš savo kišenės?
„Sutuoktinio vykimas į tokio pobūdžio renginius yra diplomatinio protokolo taisykles atitinkanti praktika“, – nedaugžodžiaudamas portalui komentavo premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Tuo metu Vyriausybės kanceliarijos atstovai pateikė platesnį atsakymą. Anot jų, valstybių prezidentai ir ministrai pirmininkai į oficialius vizitus užsienyje gali būti lydimi savo sutuoktinių. Be to, pažymima, kad sutuoktinių ar kitų lydinčių šeimos narių kelionės bei apgyvendinimo išlaidos yra apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.
„Milane lydimi sutuoktinių viešėjo absoliuti dauguma vadovų, pavyzdžiui, Latvijos premjerė, Čekijos prezidentas ir kt.“ – nurodoma komentare.
„Sutuoktiniai yra laikomi delegacijos nariais, todėl jų kelionės (pvz., skrydžio) išlaidos yra apmokamos tokia pat tvarka kaip ir kitų delegacijos narių, tačiau jiems neskiriami dienpinigiai. Paprastai, kaip ir šiuo atveju, sutuoktiniai gyvena kartu“, – pridūrė Vyriausybės kanceliarija.
Politologė: nemanau, kad tai yra labai geras dalykas
Klausiama apie premjerės bei jos sutuoktinio kelionę į Milaną, Klaipėdos universiteto politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili portalui Lrytas teigė, jog Vyriausybės vadovės vizitas yra svarbus kultūrinės ir sporto diplomatijos prasme. Anot jos, tokiuose, gana neformaliuose formatuose su kitų valstybių vadovais galima ir pasikalbėti, ir paliesti tokius klausimus, kurių oficialiuose susitikimuose ne visada spėjama aptarti.
„Plius – palaikymas šalies rinktinei yra tikrai yra labai svarbus ne vien jiems patiems, kaip sportininkams, bet tai parodo ir pasauliui, kad štai, valdžia palaiko savo šalies sportininkus. Tas yra labai svarbu“, – komentavo G. Burbulytė-Tsiskarishvili.
Vis tik, tai, jog į komandiruotę vykusio premjerės sutuoktinio kelionės išlaidos buvo apmokėtos iš Vyriausybės kanceliarijos biudžeto, politologės vertinimu, nėra gera praktika.
„Nemanau, kad tai yra labai geras dalykas“, – neslėpė ji.
„Turėjome panašių vojažų ir anksčiau. Įvairių politikų – tame tarpe, ir aukščiausių šalies vadovų. Puikiai suprantame, kiek visokių kalbų tai sukėlė“, – dėstė G. Burbulytė-Tsiskarishvili, pastebėdama, kad rinkimų metu buvo skelbiama, esą nauja valdžia gerokai skirsis nuo buvusiųjų.
„Kada yra susimokama už sutuoktinio kelionę iš savo kišenės, tai yra labai gražus ženklas, kad vykdoma skaidri ir kitokia negu buvusios valdžios politika“, – pridūrė politologė.
