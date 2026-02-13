Nuo STT kratų pas Saulių Skvernelį – iki susitikimo su Linu Pernavu: atskleidė, kas kalbama užkulisiuose

Iki šios savaitės tyrimas VAT buvo aptarinėjamas dėl didelio kiekio kratų ir per jas rastų narkotikų, įspūdingų sumų, sprogmenų ir aukso luitų.
Pirmadienį paskelbta, kad vykdant tyrimą dėl VAT STT kratas atliko ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko S. Skvernelio bei konservatoriaus K. Starkevičiaus namuose bei kabinetuose Seime.
Antradienį naujienų agentūra BNS paskelbė, kad S. Skvernelis dar prieš kratas kartu su STT direktoriumi Linu Pernavu dalyvavo buvusių policijos generalinių komisarų susitikime.
Susitikimas įvyko tą pačia dieną, kai tiriant bylą dėl korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje buvo nutarta apklausti S. Skvernelį.
Apie kratas pas K. Starkevičių ir S. Skvernelį bei pastarojo susitikimą su L. Pernavu renginyje buvo kalbama ir „Redakcijos“ tinklalaidėje „Atviro nervo krapštymas“, kuriame dalyvavo apžvalgininkas Rimvydas Valatka, žurnalistai Birutė Davidonytė ir Dovydas Pancerovas.
Pastarasis atskleidė, kas apie visą situaciją dabar kalbama užkulisiuose. „Negalėčiau to įrodyti, bet yra tokia nuomonė tarp bylą žinančių žmonių, kad sausio 28 dieną informacija apie būsimus procesinius veiksmus – kratas – galėjo būti nutekinta politikams. Buvo nutekintas, nebuvo – niekaip neįrodysi.
Svarbu perteikti, kad užkulisiuose egzistuoja toks manymas, kad taip galėjo nutikti – iš tam tikrų ženklų“, – kalbėjo kartu su B. Davidonyte knygą apie S. Skvernelio premjeravimo laikus „Kabinetas 339“ parašęs D. Pancerovas.
Čia jis užsiminė ir apie dar keletą kuluaruose aptariamų detalių.
„Dar vienas iš kontekstinių dalykų. Tais laikais, kai S. Skvernelis buvo premjeras, o L. Pernavas – generalinis komisaras, tuose pačiuose užkulisiuose buvo manoma, kad tarp jų egzistuoja konfliktas.
To konflikto viena iš šaknų – istorija su Algirdu Stončaičiu. S. Skvernelis yra premjeras, o A. Stončaitis – jo Vyriausybės kancleris. Atliekant policijos veiksmus, stebint žmones, kurie galėjo būti susiję su organizuotais nusikaltėliais. Į radarą patenka ir A. Stončaitis. Jūratė Damulytė iš 15min yra aprašiusi visą tą istoriją. A. Stončaičiui dėl to siūloma neduoti dirbti su slapta informacija. Kaip rašė Jūratė, S. Skvernelis galimai dėjo pastangas, kad tas leidimas būtų duotas.
Tas fiksavimas įvyko L. Pernavui būnant generaliniu komisaru. Ir buvo laikoma, kad tarp jų (S. Skvernelio ir L. Pernavo, – Lrytas) yra konfliktas. Pačioje bendruomenėje buvo kalbų, kad tuo metu, kai S. Skvernelis tapo Seimo pirmininku, o L. Pernavas – STT vadovu, L. Pernavo aplinkoje buvo manymas, kad santykius pavyko perkrauti, kad jie pasišnekėjo ir įvyko užglaistymas.
Perteikiu, ką sako žmonės, kurie žino, negaliu teigti, kad visa tai – 100 procentų tiesa. Perduodu, kas yra kalbama užkulisiuose“, – tinklalaidėje „Atviro nervo krapštymas“ sakė D. Pancerovas.
Saulius SkvernelisLinas PernavasSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
