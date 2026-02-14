Apie „tektoninį lūžį“ prabilęs L. Kasčiūnas davė pažadą dėl K. Starkevičiaus

„Korupcijos tyrimas, jei jis turės tolimesnę eigą, yra tektoninis lūžis mūsų politiniame gyvenime, galintis iš esmės susilpninti visą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, kuri, kaip teigia politologai, be savo lyderio S. Skvernelio abejotina ar turi kiek rimtesnę politinę ateitį“, – šeštadienį savo kalboje Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos taryboje sakė L. Kasčiūnas.
„Noriu atsakingai pabrėžti, kad mūsų partija kaip organizacija neturi jokio ryšio su galima korupcija ir jos tyrimu“, – pridūrė politikas.
Visgi, L. Kasčiūnas palinkėjo sėkmės partijos kolegai K. Starkevičiui, kuris šiuo metu yra laikinai sustabdęs savo narystę konservatorių gretose ir tvarkosi su teisinėmis problemomis.
„Mūsų kolega Seimo narys K. Starkevičius sustabdė narystę partijoje ir bet kokias asmenines teisines problemas spręs kaip individualus asmuo“, – aiškino konservatorių lyderis.
„Kazys (Starkevičius – ELTA) yra ilgametis mūsų bendruomenės narys, todėl kaip žmogus labai nuoširdžiai linkiu jam įrodyti savo tiesą. Tačiau kaip partijos pirmininkas privalau ginti partijos autoritetą ir interesus. Todėl jei tyrimo eigoje situacija blogės, deja, turėsime priimti griežtesnius sprendimus“, – pabrėžė L. Kasčiūnas.
Jis pastebėjo, jog STT tyrimai bei Generalinės prokuratūros darbas parodė, jog politikai nėra aukščiau įstatymo, paminėdamas ir penktadienį specialiuoju liudytoju apklausą ekspremjerą Gintautą Palucką.
„Generalinė prokuratūra ir STT pademonstravo, kad aukščiausio rango politikai nėra aukščiau įstatymo. Čia verta paminėti ir vykstantį ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjero, buvusio socialdemokratų lyderio Seimo nario G. Palucko galimo neteisėto praturtėjimo“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Per vieną savaitę net du buvę premjerai atsidūrė teisėsaugos taikiklyje Viena vertus tai kerta per politinių institucijų pasitikėjimą, krenta jų reputacija. Bet tai laikina. Svarbiausia, kad valstybė valosi nuo korupcijos ir tai daug svarbiau ilgalaike prasme“, – tikino politikas.
Anot konservatorių lyderio, kova su korupcija Lietuvoje yra sudėtingas ir politiškai jautrus procesas, bet pabrėžė, kad skaidrumo stiprinimas demokratijoje – būtinas.
„Tai neišvengiamai paliečia ilgą laiką susiformavusias interesų struktūras ir galios centrus. Tokie procesai gali sukelti politinę įtampą, aštrias viešas diskusijas ir trumpalaikį pasitikėjimo institucijomis svyravimą. Tačiau skaidrumo stiprinimas yra būtina brandžios demokratijos sąlyga“, – apibendrino L. Kasčiūnas.
