Klaipėdoje – įspūdingos Užgavėnės ir „Metų vestuvės“ su šimtais liudininkų

Renginio metu simbolinėje ceremonijoje susituokė pasaulinio garso nuomonės formuotojai – Alė Instagramė ir Mukas Feizbukas.
Susirinkusieji stebėjo nuotaikingą vestuvių ceremoniją, kurią lydėjo meniniai pasirodymai ir šventinė atmosfera.
Renginio metu netrūko muzikos – šventės dalyvius linksmino DJ uRaganius ir „Fortunati band“ orkestras, sukūrę išskirtinę ir energingą nuotaiką.
Teatralizuotos „Metų vestuvės“ tapo vienu ryškiausių Užgavėnių akcentų Klaipėdoje, subūrusiu bendruomenę ir kvietusiu kartu pasitikti pavasario laukimą su humoru, kūrybiškumu ir gera nuotaika.