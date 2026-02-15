Mirė buvęs prezidento patarėjas Remigijus Gaška

Apie tai sekmadienio rytą pranešė naujienų agentūra BNS, kuriai šią žinią patvirtino artimieji.
Skelbiama, kad R. Gaška mirė po sunkios ligos.
Buvęs V. Adamkaus patarėjas buvo išeivijos lietuvis, į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) išvyko 1950-aisiais.
R. Gaška gimė 1932 metais Molėtuose, 1944 metais kartu su šeima pasitraukė į Vokietiją, kur baigė Miuncheno lietuvių gimnaziją. Vėliau JAV įgijo chemijos inžinerijos magistro ir daktaro laipsnius.
1995 metais R. Gaška grįžo gyventi į Lietuvą.
Kaip skelbiama, nuo 1998-ųjų iki 2003-iųjų jis dirbo prezidento V. Adamkaus komandoje, buvo patarėjas sporto ir jaunimo klausimais, skatino organizacijų aktyvumą, jaunimo pilietiškumą.