V. Sinkevičius nemano, kad Skvernelis turi trauktis: atrodytų, lyg nuo kažko bėgama

„Iš karto trauktis, sakyčiau, kad atrodytų, kad šiek tiek lyg nuo kažko bėgama“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Sinkevičius.
„Partijos pirmininkas yra bendruomenės rinktas pirmininkas. (…) Bendruomenė yra išreiškusi pasitikėjimą būtent žinant dabartines aplinkybes dabartiniu partijos pirmininku, dėl to ir jokių kažkokių staigių sprendimų mes nenumatome“, – akcentavo demokratas, atkreipdamas dėmesį, kad šis klausimas greičiausiai detaliau dar bus aptartas vasario 23 d. vyksiančioje partijos valdyboje.
Vis tik V. Sinkevičius pripažįsta, kad partijos pirmininkui S. Skverneliui suteikus specialaus liudytojo statusą korupcijos byloje, Demokratijos sąjunga „Vardan Lietuvos“ neišvengiamai praras dalies savo rinkėjų pasitikėjimą.
„Be jokios abejonės, tai neišeis partijai į naudą, tai yra neįmanoma. Aišku, kad dalies visuomenės akyse žmogus yra automatiškai nuteisiamas, ypatingai, kai jis yra partijos pirmininkas. Ir to kažkaip kitaip ištaisyti yra neįmanoma. Blogiausia, kad mes žinome, kad procesai tokiose bylose dažnai būna labai ilgi. Ir juose nebūna labai greitų sprendimų. Bet, vėlgi, mes turime matyti dabartinę, faktinę situaciją“, – sakė V. Sinkevičius.
Tačiau demokratų vicepirmininkas pabrėžia, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ su šia korupcijos byla nėra niekaip susijusi.
„Šiuo atveju labai svarbu pabrėžti tą faktą, kad partija nėra niekaip susijusi, partijoje vis dėlto yra 3 tūkst. ir daugiau žmonių ir nė vienas jų nėra kažkokiu kampu susijęs su tuo, kas vyksta“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT pirmadienį atliko kratas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatorių frakcijai Seime priklausančio K. Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
K. Starkevičius buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas, ta pati procedūra laukia ir S. Skvernelio.
Pats demokratų lyderis žurnalistams pirmadienį sakė esantis ramus, teigė, jog nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius pranešė laikinai stabdantis narystę TS-LKD.
ELTA primena, kad nauja valdančioji dauguma susiformavo pernai rugpjūtį, prieš tai iš pareigų pasitraukus premjerui Gintautui Paluckui. Iki tol Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ priklausė valdančiajai koalicijai.
Virginijus SinkevičiusSaulius SkvernelisSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)
