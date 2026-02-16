EP pirmininkė: lietuviai – tauta, užgrūdinta istorijos ugnyje, Europos širdis čia plaka garsiai

„Lietuvos istorija atspindi Europos istoriją – tai tauta, užgrūdinta istorijos ugnyje, kuri stojo akis į akį su imperijomis, kad galėtų gyventi laisvai ir oriai. Aš visada jaučiau, kaip garsiai Europos širdis plaka Vilniuje, ir šiandien didžiuojuosi vėl ją girdėdama“, – iškilmingoje Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje pirmadienį Simono Daukanto aikštėje kalbėjo R. Metsola.
Pasak R. Metsolos, Europos šalis vienija bendros demokratinės vertybės.
„Niekas geriau už Lietuvos žmones nežino, kad jokia propaganda, oro balionai ar hibridinės grėsmės niekada nesutrukdys europiečiams gyventi taip, kaip mes patys norime – ir patiems spręsti savo likimą“, – pabrėžė ji.
„Mūsų Europoje nėra didelių ir mažų valstybių, nėra Senosios ir Naujosios Europos – visi Europoje esame lygūs, laikomės tų pačių vertybių, esame stipri Europa“, – tikino ji.
R. Metsola, laisvės troškimas, 1918-ųjų vasarį paskatinęs nedidelę grupę žmonių paskelbti apie šalies savarankiškumą, persmelkė ištisas kartas ir visą tautos, nesutikusios atsisakyti savo tapatybės, istoriją.
„Kai jūsų šalis prieš 22 metus įstojo į Europos Sąjungą, jūs padėjote kurti Sąjungą tokią, kokia ji yra šiandien. Dabar Europa turi priimti sudėtingus sprendimus, Lietuva ir visos Baltijos šalys ir toliau rodo, ką mes galime pasiekti kartu“, – kalbėjo EP vadovė.
„Šiandien mano žinutė paprasta – Lietuvos ir Europos istorija bus rašoma kartu, esame kaip vienas, kartu mes esame stiprūs, ryžtingi ir vieningi, kad su ir kokiais iššūkiais Lietuva susiduria, pasitiksime juos kartu“, – teigė R. Metsola.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuva mini 108-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, vadovaujama daktaro Jono Basanavičiaus, savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.