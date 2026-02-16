Lietuvos dienaAktualijos

Lenkijos lietuvių bendruomenė palaiko Kapčiamiesčio poligono steigimą: saugumas – pirmoje vietoje

2026 m. vasario 16 d. 17:15
Martyna Pikelytė
Krašto apsaugos ministerijai žadant jau Seimo pavasario sesijoje pateikti Kapčiamiesčio poligono ir karinio mokymo teritorijos įstatymo projektą, Lenkijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Irena Vilimienė sako, jog čia gyvenantys tautiečiai nėra prieš poligono steigimą. Anot jos, Lenkijos lietuviai laikosi pozicijos, jog saugumas turėtų būti pagrindinis prioritetas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Lenkijos lietuvių bendruomenė nėra prieš. Mes laikomės tos pozicijos, kad remiame saugumo projektus ir saugumas – pirmoje vietoje. (...) Tai, vis tik, yra saugumui reikalingas dalykas“, – Eltai teigė I. Vilimienė.
„Esame už tai, kad kuo labiau būtų investuojama į saugumą ir tai yra prioritetinis dalykas. Esu girdėjusi ir kitokių pasisakymų, tačiau mums lieka pasitikėti, kad iš tiesų saugumo klausimu yra pasirenkami teisingi sprendimai“, – akcentavo ji.
Tuo metu vertindama viešojoje erdvėje pasirodžius svarstymus, kad siekiant apsaugoti Suvalkų koridorių analogiškas poligonas galėtų atsirasti ir Lenkijos teritorijoje, I. Vilimienė svarsto, jog tai galėtų būti naudinga.
„Galbūt, tai tikrai būtų naudinga. Nes tas Suvalkų koridorius liečia ir Lenkijos, ir Lietuvos valstybes“, – dėstė ji.
Kaip skelbta, sausį Varšuvoje su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu susitikęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paragino jį apsvarstyti galimybę išplėsti planuojamą Kapčiamiesčio poligoną į Lenkijos teritoriją, taip sukuriant bendrą dviejų šalių karinį objektą.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
KapčiamiestispoligonasLenkijos lietuviai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.