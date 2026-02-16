Praeivius nustebino vaizdas prie Nausėdų namo: supratę klaidą, puolė ją skubiai taisyti

Tai, kad prie Nausėdų namų ant stiebo plevėsuoja tik Vytis, pastebėjo žmonės, pirmadienį ėję pro šalį. Nuotrauka jie pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Lrytas fotografas Tomas Bauras, nuvykęs patikrinti, ar ši nuotrauka iš tiesų daryta šiandien, patvirtino, kad prie Nausėdų namo Lietuvos trispalvės nėra.
Tiesa, jam padarius kelis kadrus ir dar nespėjus išvykti, apie 14 valandą vėliava staiga buvo pakelta – Vytį ant stiebo pakeitė trispalvė.
Primenama, kad vėliavas reikia iškelti tris kartus per metus, su valstybingumu susijusiomis švenčių dienomis. Vasario 16-oji – viena jų.
Paprastai prie, virš ar ant pastatų keliamos vėliavos yra 1 metro pločio ir 1,7 metro ilgio. Lietuvos valstybės vėliavos audeklo pločio ir ilgio santykis turi būti 3:5.
Baudos už vėliavos neiškėlimą Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją ar Liepos 6-ąją neiškėlus vėliavos, gali tekti paploninti piniginę. Atsakomybė už vėliavų iškėlimo tvarkos pažeidimus numatyta Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 519 straipsnyje.
Jo 1 dalyje numatoma, kad vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas „užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims nuo dešimt iki dvylikos eurų ir baudą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dešimt iki šešiolikos eurų“.
2 dalyje numatoma, kad straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, gali užtrukti baudą nuo 12 iki 16 eurų gyvenamųjų namų savininkams arba už gyvenamųjų namų eksploatavimo organizavimą atsakingiems asmenims.
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims, pakartotinis nusižengimas užtraukia baudą nuo 16 iki 30 eurų.
Gitanas NausėdaPavilnių regioninis parkasvėliava
Rodyti daugiau žymių