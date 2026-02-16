Vasario 16-ąją – šalies vadovų palinkėjimai tautai: „Tęskime Lietuvos valstybės kelionę“

„Prieš 108 metus Lietuva iš naujo atrado save kaip nepriklausomą Europos valstybę. Išskirtinę ir vienintelę tokią valstybę – lietuvių tautos namus. Namus, kuriuos reikia gerbti, puoselėti ir ginti – visomis jėgomis, karštai ir su didžiausiu pasiaukojimu.
Kiekvienam iš mūsų Vasario 16-oji iki šiol primena apie drąsius ir savalaikius mūsų protėvių pasirinkimus. Praeities fone ji išryškina tiek mūsų nepriklausomą, demokratinę dabartį, tiek ir ateities kryptį“, – Prezidentūros išplatintame pranešime teigė šalies vadovas Gitanas Nausėda.
„Žinodami, iš kur atėjome, su dar didesnėmis viltimis ir tvirtu pasiryžimu tęskime Lietuvos valstybės kelionę. Būkime tvirti, būkime stiprūs, būkime išradingi. Toliau statykime Tautos namus, kuriuose būtų gera gyventi visiems“, – akcentavo jis.
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, jog šis minėjimas Lietuvai primena, kad viltis išlieka net sunkiausiais laikais.
„Vasario 16-oji mums primena, kad net sunkiausiais laikais viltis išlieka, drąsa veda, o vienybė paverčia neįmanomą įmanomu“, – socialiniame tinkle „X“ skelbė K. Budrys.
„Šiandien linkiu kiekvienam iš mūsų to paties dvasios, išminties ir atsakomybės jausmo, kurie vedė mūsų valstybės kūrėjus ir padėjo jiems apsaugoti Lietuvą nuo to meto geopolitinių audrų“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad pirmadienį Lietuva švenčia 108-ąsias valstybės atkūrimo metines. Šia proga pagrindiniai šventiniai renginiai vyks šalies sostinėje, jų netrūks ir kituose miestuose.
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, vadovaujama daktaro Jono Basanavičiaus, savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.
Vasario 16-ojiGitanas NausėdaKęstutis Budrys
