D. Matulionis: man keista, kodėl Lietuva iki šiol neturėjo gynybos atašė Izraelyje

„Man truputį net ir keista, kodėl iki šiol neturėjome gynybos atašė pareigybės Izraelyje“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė D. Matulionis.
„Tai valstybė, kuri turi didžiulius karinius pajėgumus, turi ypatingai modernią gynybos pramonę, turi mums labai įdomius dalykus kaip visuotinės gynybos koncepcija. Civilinės saugos srityje, visuomenės atsparumo klausimais yra vieni iš pasaulinio lyderių“, – tęsė jis.
Tuo metu paklaustas ar gynybos atašė paskyrimas nesukels politinių diskusijų, mat dėl veiksmų Gazoje Izraelis Europoje vertinamas prieštaringai, prezidento patarėjas tikino, jog Lietuva pati sprendžia dėl savo užsienio politikos.
„Aš manau, kad mes, kaip valstybė, turime savo užsienio politikos prioritetus ir vadovaujamės nacionalinio saugumo interesais (...). Mes tikrai palaikėme ir palaikysime santykius su Izraeliu kaip mums ypač svarbia valstybe“, – tvirtino D. Matulionis pridurdamas, kad Lietuva, kaip ir kelios didžiosios Europos valstybės, laikėsi subalansuotos pozicijos.
Kaip skelbta, Krašto apsaugos ministerija (KAM) parengė ir užregistravo Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siekiama įsteigti Lietuvos gynybos atašė pareigybę šalies ambasadoje Izraelyje.
Pirmasis Izraelio gynybos atašė Lietuvai Davidas Israely buvo akredituotas pernai vasarį. Iki paskyrimo į šias pareigas jis ėjo gynybos atašė pareigas Kolumbijai, Peru, Panamai, Gvatemalai ir Salvadorui.
Izraelio gynybos atašė reziduoja Čekijos sostinėje Prahoje.
