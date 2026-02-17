D. Matulionis: muitinė yra sugriežtinusi pasienio kontrolę, daug kur veikia rentgeno aparatai

Tiesa, kaip teigia prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, muitinė yra stipriai sugriežtinusi sienos kontrolę, daugelyje pasienio punktų naudojasi įdiegta modernia rentgeno kontrolės sistema.
„Pastaraisiais metais mes matome, kad muitinė yra ypač sugriežtinusi sienos kontrolę, o taip yra dėl kelių priežasčių: kontrabandos užkardymas, sankcijų apeidinėjimo klausimai ir nacionalinio saugumo aspektai – kad nebūtų įvežamos pavojingos prekės, kurios galėtų turėti pavojų valstybei ir žmonėms“, – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo D. Matulionis.
„Kas mane iš tikrųjų labai stebina – dabar realiai visuose pagrindiniuose punktuose su Baltarusija ir Rusija yra modernūs rentgeno aparatai ir yra 100 proc. tikrinami visi krovininiai automobiliai, kad būtų išvengta visų sudėtingų problemų“, – tikino valstybės vadovo patarėjas.
Tiesa, Prezidentūros atstovas pridūrė, jog informaciją gauna tiesiogiai iš tarnybų, tad negali būti visiškai užtikrintas realia situacija. Anot jo, viskas turėtų paaiškėti pasibaigus ikiteisminiams tyrimams.
„Vadovaujuosi informacija, kurią gaunu iš tarnybų. Ar 100 proc. tikrinama ar ne, aš asmeniškai ant sienos nestoviu ir nežinau. Tiesa, visuose punktuose yra vykdoma moderni rentgeno kontrolė, jei yra įtarimų – automobilis automatiškai siunčiamas į fizinę patikrą, o kas ten konkrečiai vietoje vyksta – pasakys tyrimas“, – teigė D. Matulionis.
„Atrodo, kad vienas iš svarbių aspektų yra tas, kad kontrabandos srautai keliais ir geležinkeliais yra smarkiai sumažėję, todėl ieškoma kitų būdų kontrabandai įvežti į Lietuvą – per uostus, oro balionais. Šiaip tai, kadangi tai susiję su fitosanitariniais leidimais, galbūt kiltų klausimus dėl fitosanitarinių postų, kurie yra. Tiesa, čia taip pat ikiteisminio tyrimo dalis ir kažką man interpretuoti būtų neteisinga“, – reziumavo prezidento patarėjas.
Kaip skelbta, tirdama itin didelio masto korupcijos bylą, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) praėjusį pirmadienį atliko kratas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio Sauliaus Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus kabinetuose Seime bei namuose.
Pasak Generalinės prokuratūros prokuroro Artūro Urbelio, atliekant ikiteisminį tyrimą kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Tiek K. Starkevičius, tiek S. Skvernelis tyrime yra specialieji liudytojai.
Demokratų lyderis žurnalistams sakė esantis ramus, nes nieko nusikalstamo nepadarė. K. Starkevičius paskelbė sustabdantis narystę konservatorių partijoje, bet nieko daugiau nekomentavo.
ELTA primena, kad pernai gruodį, tiriant itin stambią korupciją Valstybinėje augalininkystės tarnyboje, pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų.
Praėjusią savaitę prokuroras A. Urbelis patvirtino, jog šiame tyrime įtariamųjų skaičius padidėjo iki 14 asmenų.
Paklaustas, ar vienas iš įtariamųjų yra anksčiau už cigarečių kontrabandą teistas Marjanas Taraškevičius, prokuroras teigė tokios informacijos negalintis nei patvirtinti, nei paneigti.
Kaip anksčiau skelbė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo turimais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už šių krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Tarp įtariamųjų – dabar jau pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, jo pavaduotojas Mantas Butas, patarėja Agnė Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
Jiems pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje. Įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir 7 privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 milijonas eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.