G. Paluckas sureagavo į raginimus stabdyti narystę LSDP

„Įvertinsiu raginimus (…). Jeigu priimsiu kažkokį sprendimą, be abejo, informuosiu visuomenę“, – antradienį žurnalistams sakė G. Paluckas.
Tiesa, kiek anksčiau antradienį jis teigė nematantis poreikio stabdyti narystę partijoje.
Buvęs Vyriausybės vadovas po apklausos teigė atsakęs į visus jam užduotus klausimus ir tikino esąs pasiruošęs, jei prireiktų, su STT pareigūnais susitikti dar kartą.
„Ko klausė, viską atsakėme (…). Tai yra tie klausimai, kuriuos užduoda ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ir į juos reikia pateikti atsakymus. Aš juos visus pateikiau“, – sakė socialdemokratas.
„Jeigu kvies – eisiu ir atsakysiu“, – akcentavo jis.
G. Paluckas žurnalistams taip pat nurodė nesulaukęs klausimų nei apie STT antradienį apklaustą Saulių Skvernelį, nei apie kitus bendrus pažįstamus.
Kaip buvo skelbta, antradienį STT dar kartą apklausė buvusį ministrą pirmininką ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Socialdemokratas po maždaug dvi valandas trukusios apklausos teigė esąs ramus bei akcentavo, kad nesiruošia stabdyti savo narystės LSDP, mat jokie įtarimai ar kaltinimai jam nėra pareikšti. Tiesa, kiek vėliau jis dar kartą grįžo į STT. Žurnalistams jis sakė pamiršęs dar kai ką papasakoti.
Pirmadienį ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kalbėjo, jog ekspremjeras turėtų apsvarstyti apie savo narystės partijoje stabdymą.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį Eltai teigė, kad tam tikras G. Palucko atsiribojimas nuo partinės veiklos apsaugotų LSDP nuo galimai metamo šešėlio.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Palucką STT apklausė kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Kaip tąkart nurodė tarnybos atstovė, dabar yra atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, o įtarimai niekam nėra pareikšti.
Atsistatydinimo po viešojoje erdvėje pasirodžiusių žurnalistinių tyrimų
Pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Dar praėjusių metų gegužės pabaigoje tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ bei „Laisvės TV“ pranešė, kad iš dalies premjerui priklausanti įmonė „Garnis“ G. Paluckui jau einant ministro pirmininko pareigas gavo lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE.
Antroji „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimo dalis kėlė klausimus dėl iki 2018 m. Vyriausybės vadovo valdytos ežerų dugnų topografijos aplikaciją vysčiusios įmonės „Sagerta“ gautų ir negrąžintų šimtatūkstantinių paskolų iš bendrovės „Uni Trading“, siejamos su verslininku Darijumi Vilčinsku. Be to, skelbta, kad 2012 m. būsimasis premjeras iš verslininko vadovaujamos įmonės įsigijo 223 tūkst. eurų vertės būstą sostinės Verkių regioninio parko teritorijoje. Nors G. Paluckas neigė turėjęs verslo santykių su D. Vilčinsku, pastarasis vėliau „Verslo žinioms“ pripažino investavęs į socialdemokrato bendrovę.
Netrukus pasirodė ir trečiasis tyrimas – „Siena“ ir „Laisvės TV“ išsiaiškino, kad 2012 m. Kipro įmonė G. Paluckui sostinės centre pigiai pardavė butą sklype, kurį suformavo pats politikas, eidamas Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
Vėliau paaiškėjo, kad G. Paluckas tik visai neseniai atlygino dar 2012 m. vadinamoje „žiurkių byloje“ priteistą žalą Vilniaus miesto savivaldybei – paskutinius 4,9 tūkst. eurų iš 16,5 tūkst. priteistos sumos politikas sumokėjo šių metų liepos 8 d.
Apie G. Palucko praeitį skelbė ir kanalo „Redakcija“ žurnalistai. Tyrime pažymėta, kad socialdemokratų lyderis 2009 m. įsigijo žemės sklypą Vilniaus Laurų gatvėje, kuriame, kaip vėliau nutarė teismas, buvo neteisėtai privatizuotas valstybei priklausantis miškas. Be to, sklypas buvo suformuotas žemes sovietmečiu praradusių žmonių nuosavybės atkūrimui, tačiau netrukus pateko į premjero ir Genovaitės Arlauskienės rankas.
Galiausiai, visuomenininkas Andrius Tapinas pranešė, kad premjero G. Palucko brolienės Virginijos Paluckienės bendrovė „Dankora“ gavo europinę paramą, kurios didžiąją dalį išleido perkant iš ministrui pirmininkui dalinai priklausančios įmonės „Garnis“.