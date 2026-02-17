J. Olekas rado naują kandidatą į KT teisėjus: siūlo A. Drigotą

Tokį potvarkį parlamento vadovas registravo šeštadienį.
Tiesa, jis taip pat atšaukė ankstesnį savo potvarkį, kuriuo į KT teisėjus buvo paskirtas socialdemokratas Julius Sabatauskas.
Kaip skelbta, sausį KT konstatavo, kad J. Sabatausko paskyrimas šio teismo teisėju prieštarauja Konstitucijai. Tokią išvadą KT padarė išnagrinėjęs Seimo narių grupės prašymą.
Į KT kreipęsi Seimo nariai tikino, jog parlamento Teisės ir teisėtvarkos komitetui (TTK) vadovavęs socialdemokratas neatitinka šio teismo teisėjams keliamų reikalavimų – neturi 10 metų teisinio ar mokslinio pedagoginio darbo pagal teisininko specialybę stažo.
Seimo pirmininko teikiamas A. Drigotas nuo 2002 m. dirba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju, lektoriauja Mykolo Romerio universitete.
Anksčiau jis dirbo teisėju Vilniaus apygardos teisme.
A. Drigotas baigė teisės studijas Vilniaus universitete.
ELTA primena, kad pernai Seimas slaptu balsavimu be J. Sabatausko paskyrė Artūrą Driuką ir Haroldą Šinkūną KT teisėjais.
KT sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai.
Kas trejus metus Seimas paskiria tris KT teisėjus. Kandidatūras į KT teikia prezidentas, Seimo vadovas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
Juozas OlekasKonstitucinis TeismasLietuvos vyriausiasis administracinis teismas
