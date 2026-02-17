J. Olekas užsimena, kad G. Paluckas galėtų stabdyti narystę LSDP

„Tokios prievolės tiesiogiai nėra pagal mūsų įstatus, tačiau kiekvieną kartą tyrimo metu tam tikra distancija nuo partinės veiklos yra toks dalykas, kuris apsaugo partiją (nuo – ELTA) metamo dėmesio ar šešėlio. Tokie atsitraukimai yra priimtini“, – Eltai teigė J. Olekas.
„Kai partijos vardas yra neminimas, yra geriau nei kai jis būtų minimas. Turbūt niekas nepasakys, kad Gintautas Paluckas – ne socialdemokratas. Jis ir mūsų frakcijoje darbuojasi, ir ilgametis partijos narys, ir buvęs pirmininkas – visada tas ryšys išlieka“, – akcentavo jis.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė pirmadienį užsiminė, kad G. Paluckas turės apsvarstyti narystės partijoje sustabdymo galimybę.
Kaip skelbta, antradienį G. Paluckas atvyko į STT. Eltos žiniomis, politikas antrą kartą apklausiamas kaip specialusis liudytojas.
Anksčiau buvo skelbta, jog praėjusią savaitę parlamentarą STT apklausė kaip specialųjį liudytoją ikiteisminiame tyrime dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Kaip praėjusią savaitę Eltai nurodė tarnybos atstovė, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, renkami ir vertinami duomenys, o įtarimai niekam nėra pareikšti.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
Juozas OlekasLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)socialdemokratai
