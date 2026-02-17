KAM: NATO naikintuvai praėjusią savaitę tris kartus kilo atpažinti Rusijos orlaivių

Ministerijos duomenimis, praėjusį pirmadienį Aljanso naikintuvai skrido atpažinti orlaivio IL-20, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) palaikė.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti vieno orlaivio Su-24MR ir vieno orlaivio Su-33. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve Rusijos žemyninėje dalyje be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšį su RSVC palaikė.
Tuo metu šeštadienį, pasak KAM, Aljanso naikintuvai kilo atpažinti vieno orlaivio Su-24MR ir vieno orlaivio Su-33. Orlaiviai skrido tarptautine oro erdve Rusijos žemyninėje dalyje be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšį su RSVC palaikė.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
