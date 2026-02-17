Kariuomenė: priešiškos valstybės sausį dėmesį sutelkė į Kapčiamiesčio poligoną

Propagandiniuose kanaluose daug dėmesio skirta planuojamam Kapčiamiesčio poligonui, kuris įvardytas kaip pasirengimo konfrontacijai elementas, taip pat buvo siejamas su galimu Kaliningrado srities izoliavimu.
Analitikų teigimu, tokia komunikacija priešiškos šalys siekia sudaryti įspūdį, kad Lietuvos gynybos sprendimai yra agresyvios strategijos dalis.
„Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas teigė, kad Baltijos valstybės savo veiksmais esą siekia išprovokuoti Rusiją ir Baltarusiją konkretiems veiksmams, o vėliau apeliuoti į ES ir NATO vienybę. Komentuodamas Kapčiamiesčio poligono steigimą ir Suvalkų koridoriaus stiprinimą, jis tvirtino, kad tokios iniciatyvos atitinka provokacijų logiką ir yra grėsmė Kaliningrado sričiai“, – teigiama kariuomenės pranešime.
Panašią retoriką vystė ir Baltarusijos pareigūnai, kaltinę Lietuvą ir kitas Baltijos šalis sąmoninga pasienio militarizacija bei tvirtinę, kad kariniai projektai vykdomi socialinės ir ekonominės plėtros sąskaita.
Be gynybos temų, Rusijos ir Baltarusijos informacinėje erdvėje sausį taip pat fiksuota informacija, diskredituojanti 1991 metų sausio 13-osios įvykius. Skleisti naratyvai, kuriais siekta perrašyti istorinius faktus, sumenkinti Lietuvos nepriklausomybės gynėjus bei kelti abejones dėl oficialios įvykių versijos.
Lietuvos kariuomenės dienaLietuvos kariuomenėRaimundas Vaikšnoras
