Po sprendimo nesuteikti žodžio – G. Nausėdos žinutė Knygų mugei

„Aš, veikiausiai, būsiu išvykęs į užsienio vizitą. Jeigu kalbėti taip apskritai, tai man nereikia ieškoti kelio pas knygas – knygos mane pačios susiranda. Susiranda taip, kad jau nebežinau, kiek realiai mano bibliotekoje yra knygų. Jos lipa per langą, per duris, per kaminą, nes tiesiog esu skaitantis žmogus“, – žurnalistams Vilniuje teigė G. Nausėda.
„Knygų mugei linkiu didžiausios sėkmės ir, manau, kad tai bus dar vienas renginys, kuriame žmonės galės susirasti tą knygą, kuri jiems labiausiai reikalinga“, – akcentavo jis.
Kultūros ministrei Vaidai Aleknavičienei laidoje „ELTA kampas“ užsiminus, kad Knygų mugės organizatorių sprendimas nesuteikti sveikinimo žodžio prezidentui yra skaldantis, pats šalies vadovas sako situacijos nedramatizuojantis.
„Nedramatizuočiau visų šitų dalykų. Visa tai ateina, būna ir praeina. Taip, kad visi šitie žygiai, akcijos – tai praeinantis dalykas“, – tikino G. Nausėda.
Kaip skelbta, prezidentas G. Nausėda į šįmet vyksiančią Knygų mugę yra kviečiamas, tačiau jam nebus suteikiamas sveikinimo žodis.
Pasak Lietuvos leidėjų asociacijos (LLA) vykdomosios direktorės Lauros Tekorės, tokio sprendimo motyvai buvo išsakyti rugsėjo mėnesį, kada kultūros ministru tapo „Nemuno aušros“ deleguotas Ignotas Adomavičius.
Toks sprendimas sukėlė kultūros bendruomenės protestus, o pati LLA „Facebook“ paskelbė atsisakanti Prezidentūros globos.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas I. Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei „aušriečio“ paskyrimas ministru sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Tiesa, vėliau, socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas vėl nuspręsta deleguoti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Gitanas NausėdaPrezidentūraKnygų mugė
Rodyti daugiau žymių