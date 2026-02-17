Prokuroras: Seimo nario E. Sabučio „čekiukų“ byla bus perduodama teismui

„Rašomas kaltinamasis aktas“, – Eltai antradienį sakė Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Pasak jo, E. Sabutis jau susipažino su baudžiamosios bylos medžiaga, bylą rengiamasi perduoti teismui.
Su pačiu E. Sabučiu Eltai susisiekti nepavyko.
„Mūsų pozicija nuosekli, klientas kaltės nepripažįsta ir nepripažino. Ne, nėra kalbos apie tai“, – Eltai antradienį sakė E. Sabučio advokatas Haroldas Juška, paklaustas, ar įmanoma šią bylą baigti baudžiamuoju įsakymu.
Įstatymo leidėjas taip pat numatė galimybę, kad dabar tokio pobūdžio bylas gali baigti taikant laidavimą, nutraukiant bylą, o prasikaltusį asmenį perduodant laiduotojui. Tačiau tokios galimybės suteikiamos kaltę pripažinusiems asmenims.
Advokatas sako, kad teisme tikisi sulaukti išteisinamojo nuosprendžio.
„Nuosprendžiai tokio pobūdžio bylose yra patys įvairiausi. Mūsų pozicija tokia, kad tikimės palankaus sprendimo“, – Eltai teigė H. Juška.
Pernai spalio pabaigoje Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Seimo nariui E. Sabučiui pareiškė įtarimus dėl galimai įvykdytų nusikaltimų einant Jonavos rajono tarybos nario pareigas. Politikas buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kai Seimas panaikino jo teisinę neliečiamybę.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2020 m. galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė išmokų avanso apyskaitas, juose įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie kuro ir ryšio išlaidas, kurios galimai nebuvo susijusios su tarybos nario veikla. Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo.
Anot teisėsaugos, tokiu būdu E. Sabutis Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 tūkst. 100 eurų žalą. Žalos jis iki šiol nėra atlyginęs.
„Per pusantrų metų tai nėra didelė suma, turint omenyje, kad pareigos buvo ne tik savivaldybės narys, bet ir mero pavaduotojas. Ir važinėjimas, ir atstovavimas. Aš manau, kad tai nėra nepaaiškinama suma. Dabar laukiam prokuroro sprendimo“, – Eltai sakė E. Sabučio advokatas.
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipimesi Seimui yra nurodžiusi, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia manyti, kad E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Generalinė prokurorė nurodė, jog, teisėsaugos duomenimis, E. Sabutis į ataskaitas įtraukė išlaidas, kurių politikas galėjo nepatirti, dirbamas tarybos nariu.
„Tyrimo turimais duomenimis, į šias ataskaitas buvo įtraukti duomenys ir mokėjimo kvitai už degalus, kurie, kaip nustatyta tyrimo metu, buvo apmokėti panaudojant ne mažiau kaip dešimt kitų fizinių ir juridinių asmenų mokėjimo korteles“, – dėstė N. Grunskienė.
Anot prokuratūros, E. Sabutis iš tarybos nariui skiriamų lėšų taip pat galėjo kompensuoti išlaidas, patirtas už „Telia Lietuva“ teiktas televizijos ir televizijos įrangos įsigijimo išsimokėtinai paslaugas.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 31 savivaldybės galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo, tyrimai atliekami dėl Šiaulių, Panevėžio, Palangos, Klaipėdos miestų bei Alytaus, Ukmergės, Kretingos, Ignalinos, Šilutės, Jonavos, Lazdijų, Prienų, Telšių, Radviliškio, Joniškio, Tauragės, Zarasų, Akmenės, Kaišiadorių, Vilkaviškio, Skuodo, Trakų, Širvintų, Šalčininkų rajonų ir Birštono, Marijampolės, Pagėgių, Druskininkų, Kalvarijos, Neringos ir Visagino savivaldybių politikų naudotų lėšų tarybos nario veiklai.
Įtarimai šiuo metu yra pareikšti 30-čiai esamų ar buvusių tarybos narių.
Eugenijus SabutisSeimo narysTeismas
