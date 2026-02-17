STT antradienį apklaus Saulių Skvernelį

Tai bus pirmoji S. Skvernelio apklausa.
Kaip specialusis liudytojas asmuo apklausiamas, kai teisėsauga domisi jo paties veiksmais, bet neturi pakankamai duomenų pateikti įtarimus arba to neįmanoma padaryti dėl turimos teisinės neliečiamybės. Seimo nariai baudžiamojon atsakomybėm gali būti patraukti tik turint Seimo leidimą.
Praėjusią savaitę į STT jau keliavo konservatorius Kazys Starkevičius. Jo namuose Kaune ir kabinete Seime pareigūnai taip pat atliko kratas. Tiesa, politikas STT užtruko tik apie pusvalandį, žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad jis atsisakė duoti parodymus, nors iki šiol tai nėra patvirtinta.
Praėjusį trečiadienį į STT keliavo ir buvusi S. Skvernelio patarėja Agnė Silickienė. Iš viso ikiteisminiame tyrime įtarimai šiuo metu pareikšti 14 asmenų. Ji yra tarp jų.
Tirdama itin didelio masto korupcijos bylą STT praėjusį pirmadienį atliko kratas Seime. Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad pareigūnai procesinius veiksmus atliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderio S. Skvernelio ir konservatorių frakcijai Seime priklausančio K. Starkevičiaus kabinetuose.
Kiek vėliau Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis patvirtino, kad pirmadienį kratos buvo atliktos ir minėtų parlamentarų gyvenamosiose vietose. Anot jo, atliekant ikiteisminį tyrimą, kratos buvo atliktos siekiant patikrinti versiją, ar galimai korupciniai veiksmai galėjo būti susiję su politiniu palankumu.
Pats S. Skvernelis dar tą pačią dieną žiniasklaidai sakė esantis ramus, teigė, kad nieko nusikalstamo nepadarė. Savo ruožtu K. Starkevičius feisbuke pranešė laikinai stabdantis narystę konservatorių partijoje. Daugiau su žurnalistais jis nebendravo, į skambučius neatsiliepia.
„Manau, kad tai yra precedento neturintis korupcinio pobūdžio veikų tyrimas“, – pernai gruodį sakė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis prokuroras A. Urbelis, pristatydamas nuo spalio pradžios atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl galimos plataus masto korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
Tuomet skelbta, kad pareigūnai įtaria, jog iš augalus ir jų produktus gabenančių įmonių atstovų galėjo būti reikalaujami ir imami didelės vertės kyšiai už sertifikatus, reikalingus produkcijos gabenimui į trečiąsias šalis. Minėtus sertifikatus išduoda būtent Valstybinė augalininkystės tarnyba. Bendra kyšių suma siekia beveik 1,5 mln. eurų.
Iš pradžių įtarimai dėl kyšininkavimo organizuotoje grupėje pareikšti 13 asmenų, 6 jų buvo kuriam laikui sulaikyti. Tiesa, kaip praėjusį pirmadienį informavo A. Urbelis, įtariamųjų ratas išsiplėtė iki 14 žmonių.
Be to, įtarimai dėl kyšininkavimo, papirkimo ir prekybos poveikiu veikiant organizuotoje grupėje taip pat pareikšti ir septynių privačių įmonių vadovams bei susijusiems asmenims.
Tarp įtariamųjų – dabar jau nuo pareigų nušalintas Valstybinės augalininkystės tarnybos direktorius Jurijus Kornijenka, jo pavaduotojas Mantas Butas, A. Silickienė, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šubonienė.
A. Urbelio teigimu, šiuo metu sulaikytas vienas įtariamasis – tai už cigarečių kontrabandą jau anksčiau teistas Marijanas Taraškevičius.
Gruodį vykusios didelio masto operacijos metu gausios pareigūnų pajėgos atliko daugiau kaip 100 kratų, kurių metu paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
