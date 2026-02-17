Lietuvos dienaAktualijos

VSAT: pasienyje su Baltarusija apgręžti du neteisėti migrantai

2026 m. vasario 17 d. 07:23
Lietuvos pasieniečiai pastarąją parą pasienyje su Baltarusija apgręžė du neteisėtus migrantus, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos ir Lenkijos pasieniečiai neapgręžė nė vieno tokio asmens.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 16.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
