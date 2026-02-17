Lietuvos dienaAktualijos

Žiniasklaida: du sankcionuoto Baltarusijos oligarcho sūnūs virš 10 metų turėjo Lietuvos pilietybę

2026 m. vasario 17 d. 13:49
Du Baltarusijos diktatoriui Aliaksandrui Lukašenkai artimo oligarcho Jurijaus Čyžo sūnūs daugiau nei dešimtmetį turėjo Lietuvos pilietybę, skelbia tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“.
Bendradarbiaudami su nepriklausomu Baltarusijos leidiniu „Biuro“, žurnalistai nustatė, kad abu oligarcho sūnus, pagal pilietybės suteikimo procedūras, turėjo tikrinti Lietuvos žvalgyba, tačiau patikros procedūras atlikęs Valstybės saugumo departamentas (VSD) jokių rizikų neįžvelgė.
Informacija apie Lietuvos pilietybės suteikimą tapo pasiekiama po to, kai Vladimiras ir Sergejus Čyžai atsisakė lietuviškų pasų 2025 metais. Pasų atsisakymo procedūrą praėjusių metų rugsėjį patvirtino vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Dėl kokių priežasčių buvo atsisakyta Lietuvos pilietybės, nežinoma – abu V. ir S. Čyžai neatsakė į prašymus pakomentuoti tokį savo sprendimą.
Skelbiama, kad lietuviškų pasų suteikimą broliams Čyžams patvirtino tuometis vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.
Lietuvos pilietybę jie gavo praėjus metams po to, kai brolių tėvui J. Čyžui buvo pritaikytos Europos Sąjungos (ES) sankcijos.
Aliaksandras LukašenkaBaltarusijaValstybės saugumo departamentas (VSD)

