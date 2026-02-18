G. Nausėda paskyrė vienuolika apylinkių teismų teisėjų

„Eidami teisėjo pareigas ir nagrinėdami įvairių kategorijų bylas, visada atminkite, kad teisingumo vykdymas nėra vien tik pažodinis įstatymo ar kito teisės akto teksto pritaikymas. Už kiekvieno procesinio dokumento, už kiekvieno teismo posėdyje pasakyto žodžio slypi konkretūs žmonės ir jų problemos“, – sveikindamas prisiekusius teisėjus sakė prezidentas.
Valstybės vadovas pabrėžė, kad teisėjų nepriklausomumas ir nešališkumas yra pamatas, ant kurio stovi ne tik teisingumo vykdymo sistema, bet ir visuomenės pasitikėjimas valstybe.
Naujai prisiekusiems teisėjams jis taip pat linkėjo nebijoti priimti drąsius sprendimus bei stengtis atkurti taikius santykius tarp konfliktuojančių bylos šalių.
Prezidento dekretu Paulina Baukienė paskirta Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja, Indrė Budžiūtė, Raminta Valatkienė ir Andrius Ščevinskas – Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjais, Lina Gudeliauskienė ir Raminta Valatkienė – Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjomis, Jolita Knystautaitė – Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėja, Laura Mankienė – Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja, Nijolė Paškonienė – Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja, Artūras Skaparas – Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėju, o Andrius Urbonas – Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų teisėju.