I. Ruginienė: dėl meteorologinių balionų kreipėmės į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją

„Man džiugu pasakyti, kad Lietuva oficialiai kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, teikdama surinktus įrodymus apie iš Baltarusijos teritorijos vykdomus sistemingus oro erdvės pažeidimus“, – trečiadienį žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Tai nėra pavieniai incidentai, o kalbame apie besikartojančius veiksmus, kurie daro poveikį mūsų civilinei aviacijai ir kelia riziką tarptautinės aviacijos saugai. Tikrai kreipdamiesi laukiame ir siekiame aiškaus tarptautinio įvertinimo ir principingo atsako“, – tęsė ji.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad į organizaciją kreipėsi praėjusių metų spalį ir iki šiol, kartu su kitomis institucijomis, rinko reikalingą medžiagą, sudariusią daugiau kaip 500 puslapių. Jis pažymi, kad bus laukiama tarptautinio vertinimo, tačiau, ministro teigimu, yra indikacijų, kad bus pripažinta, jog Baltarusija vykdo hibridinę ataką.
„Indikacijos yra, kad bus pripažinta, jog Baltarusija vykdo hibridinę ataką. Tai būtų didelis politinis ir tuo pačiu, kaip režimui, kuris save bando atvesti vėl į tarptautinę areną, (…) smūgis, nes Minskas labai nenori ir vengia, kad CAO pripažintų, kad jie pažeidžia civilinės aviacijos teisę“, – tęsė ministras.
Jis pabrėžia, kad surinkta medžiaga ir toks pripažinimas ženkliai prisidėtų prie sankcijų Baltarusijai sugriežtinimo arba praplėtimo.
Vyriausybės vadovės teigimu, nuo praėjusio rudens atsakingos Lietuvos tarnybos patikrino beveik 50 tūkst. asmenų, 38 tūkst. automobilių, perėmė 100 meteorologinių balionų ir rado 234 tūkst. cigarečių pakelių.
Anot I. Ruginienės, trečiadienio naktį buvo rasta 13,5 tūkst. cigarečių pakelių, sulaikyti 58 asmenys ir pradėta 11 ikiteisminių tyrimų.
Kaip skelbta, antradienį dėl stebimų navigacinių atžymų, būdingų kontrabandiniams balionams, nuo 20.30 val. iki 21.30 val. buvo įvesti oro erdvės ribojimai.
Apie 21.20 val. draudimas lėktuvams tūpti Vilniaus oro uoste pratęstas iki 22.05 val. Galiausiai oro erdvė buvo atidaryta 21.44 val.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.