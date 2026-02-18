I. Ruginienė: įsteigti atskirą ministeriją regionams būtų neracionalu

„Vertinome nemažai pasiūlymų dėl regionų stiprinimo. Vienas iš tokių pasiūlymų buvo Regionų ministerija. Šiai dienai (…) matydami nemažas įtampas biudžete ir teikdami prioritetą darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, mes vis dėlto priėmėme sprendimą, kad atidaryti atskirą ministeriją regionams būtų neracionalu. Kaštų ir naudos prasme, matyt, tai kol kas būtų netinkamas sprendimas“, – trečiadienį žurnalistams sakė Vyriausybės vadovė.
„Šiai dienai VRM iš dalies atlieka lyderystės funkciją, sistemizuojant ir sprendžiant klausimus, kurie svarbūs regionams (…). Turbūt racionaliausias sprendimas galėtų būti tiesiog (…) suteikti daugiau funkcijų VRM ir perkelti klausimus, susijusius su regionais“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius praėjusių metų spalio pabaigoje patvirtino, kad per šios Vyriausybės kadenciją Regionų ministerija nebus kuriama. Anot ministro, regionų stiprinimas išlieka prioritetu, tačiau to esą galima pasiekti ir kitais būdais.
Kaip skelbta anksčiau, 19-oji Vyriausybė savo programoje buvo įsipareigojusi įsteigti naują Regionų ministeriją.
Vis tik I. Ruginienės vadovaujamo Ministrų kabineto programoje tokio tikslo neliko. Ministrė pirmininkė argumentavo, jog naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.