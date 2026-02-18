Naujas Vyriausybės užmojis: keis Vidaus reikalų ministerijos pavadinimą?

Apie tokią idėją socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė premjerės patarėjas Povilas Saulevičius. Anot jo, I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė regionų klausimus mato kaip vieną iš savo prioritetų. Tačiau, pasak patarėjo, siekiant šiam klausimui skirti deramą dėmesį, atskiros institucijos ar ministerijos kurti nereikia.
„Analizuojant praktinį politikos įgyvendinimą, matyti, kad didžiausia problema nėra institucijų skaičius, o fragmentuotas sprendimų priėmimas ir išskaidyta atsakomybė tarp skirtingų sektorių.
Dėl to svarstytina kryptis – ne kurti naują struktūrą, o stiprinti esamą sistemą, aiškiai sutelkiant regioninę politiką viename centre ir plečiant Vidaus reikalų ministerijos kompetencijas“, – rašė ministrės pirmininkės patarėjas.
„Kitaip tariant, galbūt vietoje naujos ministerijos vertėtų kalbėti apie Vidaus reikalų ir regionų ministerijos modelį“, – pastebėjo jis.
Anot P. Saulevičiaus, nekuriant naujos ministerijos, tačiau išplečiant VRM kompetencijas, būtų galima mažinti politikos fragmentaciją, „regioninę politiką paversti horizontalia valstybės politika, o ne atskirų iniciatyvų rinkiniu“.
„Akivaizdu, kad regionų stiprinimas nėra vien naujos institucijos sukūrimo klausimas. Tai – strateginis pasirinkimas: ar kuriame dar vieną administracinį sluoksnį, ar sustipriname esamą sistemą ir suteikiame jai aiškų regioninės politikos mandatą būtent tada, kai prasideda naujas ES investicijų etapas“, – akcentavo patarėjas.
Kaip skelbta, Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybė savo programoje buvo įsipareigojusi įsteigti naują Regionų ministeriją. Vis tik I. Ruginienės vedamo Ministrų kabineto programoje tokio tikslo neliko.
Premjerė yra tvirtinusi, jog naujos koncepcijos institucija neturi pakankamai visuomenės palaikymo.
