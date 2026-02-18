K. Budrys apdovanojo diplomatą S. Šatūną ministerijos garbės ženklu

Diplomatui apdovanojimas skirtas už pastangas stiprinant Lietuvos gynybą per Europos Sąjungos lygmens iniciatyvas ir už aktyvų darbą formuojant sprendimus, tiesiogiai susijusius su Lietuvos saugumu, pranešė ministerija.
„Šiandien jūs ne tik prisidedate prie strateginių ES sprendimų gynybos ir saugumo srityje, bet ir užtikrinate, kad Lietuva turėtų realias galimybes jomis pasinaudoti ir stiprinti savo saugumą“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
S. Šatūnas vadovauja už gynybą ir kosmosą atsakingo Europos Komisijos (EK) nario Andriaus Kubiliaus kabinetui, nuosekliai dirbdamas, kad būtų sukurtos tokios ES lygmens iniciatyvos, kuriomis galėtų pasinaudoti ir Lietuva, stiprindama savo gynybos sektorių ir saugumą.
Anksčiau diplomatas ėjo užsienio reikalų viceministro pareigas, dirbo EK, buvo Lietuvos eurokomisaro Virginijaus Sinkevičiaus kabineto vadovu.
2019–2022 metais jis taip pat dirbo Briuselyje Lietuvos nuolatinio atstovo ES pavaduotoju, vėliau tapo laikinuoju nuolatiniu atstovu ES ir COREPER2 ambasadoriumi.
Lietuvos diplomatijos žvaigždė – tai valstybės apdovanojimas, kuriuo apdovanojama už Lietuvos garsinimą užsienyje.