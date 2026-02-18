K. Žukauskui – premjerės I. Ruginienės žinia: jeigu yra rimtų duomenų, patariu kreiptis į teisėsaugą

„Man atrodo, jau buvo VRK (Vyriausiosios rinkimų komisijos – Lrytas) tyrimas dėl to ir jau pateiktos išvados. O jeigu yra asmenų, kurie turi papildomos medžiagos apie tai – galiu patarti tik vieną: kreiptis į atitinkamas teisėsaugos institucijas“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Esant pagrindui, net neabejoju, kad bus pradėtas tyrimas“, – patikino ji.
Ar dar vienas teisėsaugos tyrimas „Nemuno aušros“ atžvilgiu skatintų persvarstyti valdančiosios koalicijos ateitį?
„Jeigu tai atsitiks ir bus rimto pagrindo tam, tai svarstysime šitą klausimą“, – užsiminė Vyriausybės vadovė.
„Jeigu yra rimtų duomenų, tikrai patariu kreiptis į teisėsaugos institucijas“, – pakartojo I. Ruginienė.
Kaip skelbta, antradienį komunikacijos ekspertas K. Žukauskas pranešė skambinęs „aušriečių“ atstovams ir, apsimesdamas vienu iš „Nemuno aušros“ finansininkės patarėjų, jis derėjosi dėl partijos finansavimo galimybių.
„Praėjusį penktadienį Nemuno aušroje kilo nedidelė panika – kažkas skambina partijos finansiniams aukotojams, prisistato iš partijos finansų, klausinėja apie naujas paramos partijai galimybes, užsimenant ir apie buvusį aukojimą 2024 m. Ar galėjo ten būti visai ne asmuo iš partijos finansų? Galėjo.
Ar galėjo tie finansiniai aukotojai prišnekėti kažko, ko nereikia? Galėjo. Ar bent su vienu aukotoju pavyko susitarti, kad jam bus privežti grynieji pinigai, o jis juos neva savo vardu įneš į partijos kasą? Pavyko. Ar VRK ir prokuratūrai turėtų būti įdomus šių skambučių turinys? Be abejo.
Ir taip, ten skambinėjau aš. Turėjau labai konkretų tikslą: įrodyti, kad Nemuno aušros finansavimas buvo daug neskaidresnis, negu nustatė prokurorai. Idealiu atveju Nemuno aušra galėtų prarasti šimtatūkstantinę dotaciją iš valstybės.
O patys Nemuno aušros finansiniai aukotojai parinkti tokie personažai, lyg jie būtų ne politikos karjeros siekiantys, o tik dalyvaujantys TV žaidime „Kitas“, – rašė K. Žukauskas.
Tiesa, šią informaciją „Facebook“ paskelbęs komunikacijos ekspertas susidūrė su kliūtimis – įrašo turinys buvo užblokuotas, buvo pašalinti ir keli ankstesni jo įrašai. Pats K. Žukauskas rašė manantis, kad prie to prisidėjo „Nemuno aušros“ rėmėjai.
Skambučių „aušriečiams“ metu surinktą informaciją K. Žukauskas žada perduoti teisėsaugai. Kiek vėliau skambučių garso įrašais jis pasidalijo ir savo „Substack“ paskyroje.
„Kalbėjau su 11 partijos narių arba rėmėjų, kurie 2024 m. solidžiomis sumomis parėmė partiją. Dalis jų, akivaizdu, politika visai nesidomi, kai kurie – tik smulkaus verslo savininkai. Bet buvo ir Seimo narių, ir artimų Puchovičiaus draugų. Nė vienas iš jų nesuprato, kad kalbasi ne su Nemuno aušros finansininku, todėl prikalbėjo įdomių dalykų“, – rašė komunikacijos ekspertas.
Inga RuginienėKarolis ŽukauskasNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių