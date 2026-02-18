Lietuva kurs Kovos su dezinformacija ir manipuliacijomis planą

Planuojama, kad dokumentas bus parengtas iki šių metų rudens. Vėliau ketinama pereiti prie plano įgyvendinimo etapo, kurį taip pat koordinuos ši darbo grupė.
Anot ministerijos, rengiant planą bus remiamasi tarptautine patirtimi, nors atskiras kovos su dezinformacija strategijas šiuo metu turi tik Airija ir Norvegija.
Darbo grupę sudaro įvairių valstybės institucijų atstovai, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su dezinformacijos iššūkiais ir jų valdymu. Grupei vadovauja kultūros viceministras Viktoras Denisenko.