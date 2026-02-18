Lietuvos dienaAktualijos

Lietuva kurs Kovos su dezinformacija ir manipuliacijomis planą

2026 m. vasario 18 d. 10:16
Praėjusią savaitę Kultūros ministerijoje veiklą pradėjo tarpinstitucinė darbo grupė, rengsianti Kovos su dezinformacija ir manipuliacijomis planą, pranešė institucija.
Daugiau nuotraukų (1)
Planuojama, kad dokumentas bus parengtas iki šių metų rudens. Vėliau ketinama pereiti prie plano įgyvendinimo etapo, kurį taip pat koordinuos ši darbo grupė.
Anot ministerijos, rengiant planą bus remiamasi tarptautine patirtimi, nors atskiras kovos su dezinformacija strategijas šiuo metu turi tik Airija ir Norvegija.
Darbo grupę sudaro įvairių valstybės institucijų atstovai, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su dezinformacijos iššūkiais ir jų valdymu. Grupei vadovauja kultūros viceministras Viktoras Denisenko.
Kultūros ministerijadezinformacijamanipuliacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.