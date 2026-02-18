Lietuvoje oficialiu vizitu lankosi Norvegijos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas E. Kristoffersenas

Taip pat numatytas susitikimas su Vokietijos 45-osios šarvuotosios brigados „Lietuva“ vadu – tai dar vienas žingsnis stiprinant sąjungininkų integraciją ir sąveikumą Lietuvoje. Vizito programoje taip pat – strategiškai svarbaus Rūdninkų karinės infrastruktūros plėtros projekto apžiūra.
„Norvegija mums svarbi ne tik dėl pajėgų dislokavimo Lietuvoje, bet ir dėl platesnio indėlio į NATO rytinio ir šiaurinio flangų saugumą – nuo oro gynybos ir oro policijos iki aktyvaus dalyvavimo paramoje Ukrainai bei Šiaurės regiono saugumo stiprinimo.
Stipri Norvegijos gynybos pramonė ir glaudus dvišalis bendradarbiavimas gynybos srityje kuria ilgalaikę pridėtinę vertę Lietuvos saugumui“, – teigė generolas Raimundas Vaikšnoras.
Norvegija yra strategiškai svarbi partnerė stiprinant Lietuvos oro gynybą – glaudus bendradarbiavimas įgyvendinant vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų NASAMS projektą reikšmingai padidino Lietuvos gebėjimą saugoti savo oro erdvę ir užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Lietuva iš Norvegijos yra įsigijusi NASAMS vidutinio nuotolio oro gynybos baterijas: pirmoji baterija Lietuvos kariuomenėje integruota nuo 2020 m., antroji Lietuvą turėtų pasiekti šiais metais, o trečioji – 2028 m.
Šiuo metu Lietuvoje NATO daugianacionalinės grupės sudėtyje yra dislokuota apie 140 Norvegijos karių ir paramos personalo.