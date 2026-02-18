Lietuvos ambasadoriumi JT siūloma skirti J. Pranevičių

J. Pranevičius turėtų pakeisti iš ambasadoriaus JT pareigų atšaukiamą Rytį Paulauską.
Vyriausybės sprendimu, J. Pranevičius naująsias pareigas turėtų pradėti eiti balandžio 10 d. Tuo metu R. Paulauskas iš Lietuvos ambasadoriaus JT posto atšaukiamas nuo balandžio 9 d.
Diplomatas J. Pranevičius iki praėjusių metų spalio dirbo užsienio reikalų viceministru, buvo atsakingas už saugumo politiką, transatlantinius ryšius bei santykius su Indijos ir Ramiojo vandenyno šalimis.
Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus statusas yra aukščiausias diplomatinis rangas Lietuvoje.