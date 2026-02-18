Lrytas šaltiniai: Finansų ministeriją purto pokyčiai, atleidžiamas kancleris, darbą pati palieka patarėja

M. Šima Lrytas nurodė po pokalbio su K. Vaitiekūnu pats parašęs prašymą išeiti iš darbo, tačiau, anot šaltinių, tai jį padaryti paskatino ministras.
I. Vareikytė keičia karjeros kryptį
Lrytas, remdamasis šaltiniais, dar anksčiau skelbė, kad I. Vareikytė svarsto trauktis iš K. Vaitiekūno komandos ir keisti karjeros kryptį. Todėl, anot šaltinių, šis jos žingsnis nebuvo netikėtas.
Žinią, kad keičia darbovietę, netrukus feisbuke pranešė ir pati I. Vareikytė. Nuo šiol ji dirbs Nyderlanduose įkurtoje Europos gynybos technologijų kompanijoje „Onodrim Industries“.
„Gavau pasiūlymą, kurį gauni tik vieną kartą gyvenime. Jungiuosi prie „Onodrim Industries“ – kompanijos, kuri neseniai paskelbė apie 40 mln. eurų pradinio kapitalo investicijų pritraukimą“, – nurodė buvusi ministro atstovė spaudai.
„Labai liūdna palikti Finansų ministeriją. Buvo nuostabus laikas, nuostabūs žmonės, tiek daug išmokau iš jų visų ir kiekvieno atskirai per tokį trumpą laiką. Tiek daug pavyko pasiekti. Parodėme, kad Finansų ministerija gerokai daugiau nei tik vieno klausimo – biudžeto ministerija.
Tai Lietuvos klestėjimui labai svarbius strateginius sprendimus priimanti institucija, ir nieko geriau nei šis ministras, ir ši komanda Lietuvai negalėjo nutikti, esu tikra, jų rankose – Lietuva augs ir stiprės“, – rašė ji.
Prašymą parašė po pokalbio su ministru
Kiek labiau ministerijos komandą trečiadienį nustebino žinia apie atsisveikinimą su M. Šima. Nors jis pats parašė prašymą išeiti iš darbo, Lrytas žiniomis, tai įvyko ne be K. Vaitiekūno paskatinimo.
„Šiandien aš parašiau prašymą išeiti iš darbo“, – Lrytas nurodė M. Šima.
„Abipusiu (sutarimu, – Lrytas), pasitarus, bet prašymą išeiti iš darbo parašiau savo noru“, – pakartojo jis.
Kodėl teko priimti tokį sprendimą, pareigas paliekantis Finansų ministerijos kancleris neatskleidė. „Įvairios. Yra tų priežasčių. Šiuo metu jų tikrai neatskleisiu. Tai yra mano asmeninės priežastys“, – teigė M. Šima.
„Kaip ir sakiau, neatskleisiu. Žinau, kad jūs darote savo darbą, jums labai įdomu viską sužinoti, bet, matote, tai yra politinio, asmeninio pasitikėjimo pozicija. Visą laiką, ateidamas į tokį postą, tu žinai, kad vieną dieną tu esi čia, o kitą dieną tavęs čia nėra. Tai yra laikinas karjeros etapas, kurį žmonės stengiasi atlikti maksimaliai gerai“, – pabrėžė jis.
Žinią apie atsisveikinimą su kancleriu patvirtino ir pats ministras.
„Taip, abipusiu sutarimu, esu pasišnekėję, mūsų keliai išsiskiria, kancleriui noriu padėkoti už darbą ir tikiuosi, kad greičiausiu metu rasime naują žmogų, kuris užims tą poziciją ir tęsime darbus maksimaliai konstruktyviai“, – Eltai sakė K. Vaitiekūnas.
„Darbinėse komandose, turint omeny, kad tai yra politinio pasitikėjimo komanda, joje dar viskas kitaip, dar sprendimai kitaip priimami, matyt, iš dviejų pusių buvo pokalbis, kuris baigėsi tokiu sprendimu“, – pridūrė jis.
Anksčiau M. Šima dirbo versle – buvo „Lisiplast“ gamybos direktorius, keletą metų dirbo vienintelėje Baltijos šalyse šaldytuvus gaminančioje bendrovėje „Snaigė“ pirkimų vadybininku ir pirkimų skyriaus vadovu, taip pat kitose įmonėse.
2023–2025 m. M. Šima taip pat buvo Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys.
Beje, jis yra Seimo socialdemokratės Jurgitos Šukevičienės sugyventinis, taip pat priklauso partijai.
Kviečiasi L. Gudžinską
Kaip dar vasario pradžioje skelbė Lrytas, finansų ministro komandą netrukus turėtų papildyti iš socialdemokratų partijos dėl koalicijos su „Nemuno aušra“ po Seimo rinkimų pasitraukęs politologas Liutauras Gudžinskas.
„Kol kas, kadangi nėra sutarta, tai negaliu ir komentuoti. Jeigu bus sutarta, tai tikrai pakomentuosiu“, – tuomet Lrytas sakė L. Gudžinskas.
Finansų ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjas Arūnas Malinovskis patvirtino, kad L. Gudžinskas sulaukė K. Vaitiekūno kvietimo prisijungti, o tai esą bus ne vienintelis pokytis ministro komandoje.
„Informuojame, kad Liutauras Gudžinskas pakviestas prisijungti prie ministro komandos. Tai nėra paskutinis pokytis komandoje, ateityje ministro komanda dar plėsis“, – Lrytas komentavo jis.
Kristupas VaitiekūnasFinansų ministerija (FM)finansų ministras
Rodyti daugiau žymių