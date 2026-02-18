Po K. Žukausko veiksmų prieš „Nemuno aušrą“ – užblokuotos paskyros ir galima botų ataka

Apie tai K. Žukauskas pasisakė feisbuke.
„Kosmosas su botų atakomis tęsiasi – taip šiuo metu atrodo mano naujausi sekėjai. Per botų atakas ir FB ribojimus man buvo panaikintas professional mode, dabar jį susigrąžinau ir tik dabar iš naujo pamačiau savo sekėjų skaičių – jei iki šiol buvo kokie 58–59 tūkst., tai šiandien per botų atakas jų prisidėjo apie 30 tūkst. ir šiuo metu rodo 87K. Ir dar auga, ką tik perkopė 88K, ryte gal pabusiu jau su 100K vietnamiečių?
Kas iš to? Duodamas dar vienas įrankis į pagalbą Žemaitaičiui – juk rašiau, kad jo sekėjų armija sausį per vieną naktį užaugo 34 tūkst. Dabar botai užplūdo mano profilį – nepraeis nė dienos, ir Žemaitaitis ar Janutienė pradės loti, kad va, ir pas mane sekėjai per naktį užaugo, ne tik pas Remigijų.
Oi, Remigijau, Remigijau, tu turi nusikalstamo pasaulio pinigus, minią apkvailintų rinkėjų, porą ministerijų, tave ginantį prezidentą ir tau pataikaujančią valdančiąją socdemų partiją, pagalbą iš rusų botų armijos – ir vis tiek šią kovą jau pralaimėjai.
Tai ką veiksi likęs tik Šilutės princu? Net savo šešėlio neįveiksi. Einu paieškosiu, už kiek dabar būtų galima nuskristi į Vietnamą – jei jau ten tokią gerbėjų armiją turiu, juos reiktų aplankyti.
Upd ryte: Jau pasiekiau 100K sekėjų, vietnamiečiai dirba išsijuosę. Nežinau, ar matot jų komentarus, automatiškai haidinasi, bet kartoja tą patį tekstą už Žemaitaitį. Kam reikėjo tiek sekėjų man pridėti? Matyt bandys pasiekti, kad FB visam laikui banintų mano profilį. Bet Nemuno aušrai nuo to jau geriau nebus“, – rašė K. Žukauskas.
Kaip jau anksčiau skelbė Lrytas, K. Žukauskas vėl bandė išdurti „Nemuno aušros“ politikus. Šįkart – dėl partijos finansavimo dar prieš Seimo rinkimus. Skambučių metu surinktą informaciją jis žada perduoti teisėsaugai.
„Dėmesio! Įspėjimas! Pastaruoju metu keli „Nemuno aušros“ partijos nariai ir palaikytojai sulaukė įtartinų skambučių. Skambinantieji prisistato partijos buhalterijos darbuotojais ar jų padėjėjais ir prašo: paremti partiją, pervesti nario mokestį, atlikti pavedimus į neaiškias sąskaitas. Informuojame: partijos administracija tokių skambučių nevykdo. Būkite budrūs. Neatskleiskite savo asmeninių ar bankinių duomenų. Apie tokius atvejus nedelsiant praneškite policijai“, – praėjusią savaitę paskelbta „aušriečių“ feisbuko paskyroje.
Aiškėja, kad šioje istorijoje vėl nagus prikišo K. Žukauskas. Jis prisipažino, kad skambučius atliko jis pats.
„Praėjusį penktadienį Nemuno aušroje kilo nedidelė panika – kažkas skambina partijos finansiniams aukotojams, prisistato iš partijos finansų, klausinėja apie naujas paramos partijai galimybes, užsimenant ir apie buvusį aukojimą 2024 m. Ar galėjo ten būti visai ne asmuo iš partijos finansų? Galėjo.
Ar galėjo tie finansiniai aukotojai prišnekėti kažko, ko nereikia? Galėjo. Ar bent su vienu aukotoju pavyko susitarti, kad jam bus privežti grynieji pinigai, o jis juos neva savo vardu įneš į partijos kasą? Pavyko. Ar VRK ir prokuratūrai turėtų būti įdomus šių skambučių turinys? Be abejo. Ir taip, ten skambinėjau aš.
Turėjau labai konkretų tikslą: įrodyti, kad Nemuno aušros finansavimas buvo daug neskaidresnis, negu nustatė prokurorai. Idealiu atveju Nemuno aušra galėtų prarasti šimtatūkstantinę dotaciją iš valstybės. O patys Nemuno aušros finansiniai aukotojai parinkti tokie personažai, lyg jie būtų ne politikos karjeros siekiantys, o tik dalyvaujantys TV žaidime „Kitas“, – rašė K. Žukauskas.
Tiesa, šią informaciją feisbuke paskelbęs komunikacijos ekspertas susidūrė su kliūtimis – įrašo turinys buvo užblokuotas. Jis mano, kad prie to prisidėjo „Nemuno aušros“ rėmėjai.
Savo „Substack“ paskyroje K. Žukauskas išsamiau paaiškino, ko siekė savo eksperimentu. Jis priminė, kad vasario 6 dieną Generalinė prokuratūra paskelbė, jog baigė tyrimą dėl galimai neteisėto „Nemuno aušros“ rinkimų finansavimo. Prokurorai pripažino, kad pažeidimų rasta, bet jų mastelis buvo per mažas, kad partijai būtų galima pritaikyti Baudžiamajame kodekse numatytas sankcijas.
„Kitaip tariant, net jei Nemuno aušra neskaidriai surinko 24 999 eurus – kol nepasiekta 25 tūkst. eurų riba, tol partija išlieka skaidri ir nenubausta. Keista žinutė kitoms partijoms, hm – „jūs galite irgi žaisti ne pagal įstatymus, tik neviršykite 25 tūkst. ribos“. O prokuratūra savo tyrimo rezultatų neviešina, todėl neaišku, kiek ir kokių neskaidrių sumų jie rado Nemuno aušroje ir kiek trūksta iki šios ribos.
Dar įdomiau – politikos užkulisiuose kalbama, kad šis tyrimo prieš Nemuno aušrą nutraukimas gali būti didelių politinių mainų tarp aukščiausių šalies institucijų ir Nemuno aušros pasekmė. Bet tai paliksiu ateičiai – gal paaiškės daugiau detalių“, – tvirtino K. Žukauskas.
Jis pabrėžė, kad prokurorai tyrimą pradėjo po žurnalistinio tyrimo. Tuomet komunikacijos ekspertas nusprendė įvykdyti savo tyrimą.
„Kas pastatyta ant kortos? Jei pavyktų įrodyti, kad Nemuno aušra į rinkimus ėjo su neteisėtu finansavimu, ji netektų kasmetinės 0,5 mln. eur dotacijos iš valstybės, valstybė ir mes per kelerius metus sutaupytume milijonus, o be šių pinigų Žemaitaitis ir kompanija būtų stipriai apriboti skleidžiant savo destrukciją. Todėl nusprendžiau atlikti savo tyrimą – demaskavimą. Ir patikrinti vieną prielaidą, kaip šie pinigai galėjo atkeliauti į Nemuno aušros rinkimų sąskaitą.
Liūdniausia, kad rezultatai labai nešokiravo – to ir tikėjausi, tik iš anksto nežinojau, ar pavyks. Netrukus visą info supakuosiu ir atiduosiu VRK, STT ir tai pačiai prokuratūrai, tegul ištiria iš naujo. Kalbėjau su 11 partijos narių arba rėmėjų, kurie 2024 m. solidžiomis sumomis parėmė partiją. Dalis jų, akivaizdu, politika visai nesidomi, kai kurie – tik smulkaus verslo savininkai. Bet buvo ir Seimo narių, ir artimų Puchovičiaus draugų.
Nė vienas iš jų nesuprato, kad kalbasi ne su Nemuno aušros finansininku, todėl prikalbėjo įdomių dalykų. Žinojau, kad turiu ribotą laiką – taip ir buvo, matyt, jau po pirmųjų skambučių labiau įtarūs asmenys norėjo papildomai pasitikrinti ir taip informacija pasiekė partijos vadovus. Nuo pirmojo mano skambučio iki rėkiančios (ir melagingos, žinoma) žinutės Nemuno aušros Facebooke praėjo tik 88 min. Bet man tų minučių pakako.
O kad tema skausminga ir pavojinga partijai, patvirtino ir pats Remigijus Žemaitaitis, skubiai pas save pasidalinęs tuo pačiu partijos įrašu su šauktuku“, – tęsė K. Žukauskas.