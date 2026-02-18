Prezidentūra tikisi vieningo sutarimo balsuojant už Kapčiamiesčio poligono įstatymo projektą

„Prezidentas ne kartą yra akcentavęs, kad poligonų plėtra yra gyvybiškai svarbi Lietuvos saugumui. Krašto apsaugos ministerija aktyviai dirba siekdama rasti visus reikiamus sprendimus sėkmingam Valstybės gynimo tarybos sprendimo dėl poligonų plėtros įgyvendinimui. Prezidentas pabrėžia, kad Lietuvos nacionalinio saugumo klausimais turime laikytis vieningai“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė Prezidentūra.
„Šalies vadovas tikisi, kad bus pasiektas platus nacionalinis susitarimas už šį įstatymą balsuojant ir valdančiosios koalicijos, ir opozicijos parlamentarams“, – dėstoma atsakyme.
Kaip skelbta, trečiadienį „Žinių radijo“ laidoje R. Žemaitaitis teigė nemanantis, jog jo vadovaujama Seimo „Nemuno aušros“ frakcija palaikys Kapčiamiesčio poligono steigimą.
Premjerė Inga Ruginienė tokių koalicijos partnerio teiginių nesiėmė komentuoti bei ragino palaukti balsavimo parlamente.
Kaip anksčiau skelbė Krašto apsaugos ministerija (KAM), planuojamas Kapčiamiesčio poligonas bus padalintas į dvi funkcines zonas, kurių viena bus skirta manevravimui, o kitoje bus įrengtos kovinio šaudymo šaudyklos.
Kapčiamiesčio poligono ir karinio mokymo teritorijos įstatymo projektą ministerija planuoja pateikti Seimo pavasario sesijoje.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
Vis tik dėl tokio valdžios sprendimo kilo vietos bendruomenės pasipiktinimas, vyko protesto akcija.
Brigados dydžio poligoną norima įsteigti siekiant atliepti kariuomenės modernizaciją, augantį šauktinių skaičių, vystomą nacionalinę diviziją ir didėjančias sąjungininkų pajėgas.
